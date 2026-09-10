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Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten Gülistan Doku Açıklaması: “Naaşı Kimyasal ile Ortadan Kaldırılmış Olabilir”

Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten Gülistan Doku Açıklaması: “Naaşı Kimyasal ile Ortadan Kaldırılmış Olabilir”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.09.2026 - 10:16 Son Güncelleme: 10.09.2026 - 10:25
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde görev yapan yargı muhabirlerini Adalet Bakanlığında kabul ederek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Gürlek, 'Bizim için en önemli konulardan biri Gülistan'ın naaşının bulunması. Arkadaşlarımız özellikle bu konu üzerinde hassasiyetle çalışıyor. Dosyadaki bazı beyanlarda naaşın birkaç kez yer değiştirmiş olabileceğine ilişkin bilgiler bulunuyor. En son Pertek yolu üzerindeki bir noktaya götürüldüğüne yönelik beyanlar var. Gülistan Doku'nun naaşı kimyasal madde ile ortadan kaldırılmış olabilir” ifadelerini kullandı.

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'daki adliye muhabirleriyle bir araya geldi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'daki adliye muhabirleriyle bir araya geldi.

Adalet Bakanı Gürlek, Tunceli'de 2020 yılında kaybolduktan sonra bir daha haber alınamayan Gülistan Doku'ya ilişkin 'Bizim için en önemli konulardan biri Gülistan'ın naaşının bulunması. Arkadaşlarımız özellikle bu konu üzerinde hassasiyetle çalışıyor. Dosyadaki bazı beyanlarda naaşın birkaç kez yer değiştirmiş olabileceğine ilişkin bilgiler bulunuyor. En son Pertek yolu üzerindeki bir noktaya götürüldüğüne yönelik beyanlar var' açıklamasını yaptı.

Bakan Gürlek, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturmada odak noktanın mali ilişkiler olduğunu kaydetti.

Soruşturmanın Almanya'daki adli makamlarla işbirliği içinde yürütüldüğünü ifade eden Bakan Gürlek, 'Bazı işlemlerin hangi kaynaklarla, hangi kişiler aracılığıyla ve kimlerin bilgisi dahilinde gerçekleştirildiğinin aydınlatılması amacıyla uluslararası adli yardımlaşma mekanizmaları işletiliyor.' dedi.

Alihan Kuriş ve benzeri suç örgütlerinin dini duyguları istismar ettiğini söyleyen Gürlek, 'Bir takım kişilerin özel ve lüks bir yaşam oluşturduğuna ilişkin ciddi iddialar bulunuyor.' şeklinde konuştu.

'Hiçbir cemaatle, hiçbir dini toplulukla ya da sivil kuruluşla derdimiz yok.' diyen Gürlek, tüm soruşturmaların dolandırıcılık iddiaları ile ilgili olduğunu anlattı.

Gürlek şöyle devam etti: 'Bir yapının din kisvesi adı altında devleti ele geçirmeye yönelik faaliyet yürütürse, maddi menfaat sağlarsa yetkili savcılıklar gerekeni yapar.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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