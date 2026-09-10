Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten Gülistan Doku Açıklaması: “Naaşı Kimyasal ile Ortadan Kaldırılmış Olabilir”

Adalet Bakanı Gürlek, Tunceli'de 2020 yılında kaybolduktan sonra bir daha haber alınamayan Gülistan Doku'ya ilişkin 'Bizim için en önemli konulardan biri Gülistan'ın naaşının bulunması. Arkadaşlarımız özellikle bu konu üzerinde hassasiyetle çalışıyor. Dosyadaki bazı beyanlarda naaşın birkaç kez yer değiştirmiş olabileceğine ilişkin bilgiler bulunuyor. En son Pertek yolu üzerindeki bir noktaya götürüldüğüne yönelik beyanlar var' açıklamasını yaptı.

Bakan Gürlek, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturmada odak noktanın mali ilişkiler olduğunu kaydetti.

Soruşturmanın Almanya'daki adli makamlarla işbirliği içinde yürütüldüğünü ifade eden Bakan Gürlek, 'Bazı işlemlerin hangi kaynaklarla, hangi kişiler aracılığıyla ve kimlerin bilgisi dahilinde gerçekleştirildiğinin aydınlatılması amacıyla uluslararası adli yardımlaşma mekanizmaları işletiliyor.' dedi.

Alihan Kuriş ve benzeri suç örgütlerinin dini duyguları istismar ettiğini söyleyen Gürlek, 'Bir takım kişilerin özel ve lüks bir yaşam oluşturduğuna ilişkin ciddi iddialar bulunuyor.' şeklinde konuştu.

'Hiçbir cemaatle, hiçbir dini toplulukla ya da sivil kuruluşla derdimiz yok.' diyen Gürlek, tüm soruşturmaların dolandırıcılık iddiaları ile ilgili olduğunu anlattı.

Gürlek şöyle devam etti: 'Bir yapının din kisvesi adı altında devleti ele geçirmeye yönelik faaliyet yürütürse, maddi menfaat sağlarsa yetkili savcılıklar gerekeni yapar.'