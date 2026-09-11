Dinlerken İçimizde Kelebekler Uçuran Şarkılar

Aşkın en eğlenceli halini anlatan şarkı Katy Perry'nin sesinden dinleyince anında modu yükseltiyor. Dinlerken insanın içini kıpır kıpır yapan şarkı kendini genç ve aşık gibi hissetmene yardımcı oluyor yani! Her şeyi daha renkli ve daha mümkün gibi gösteren şarkı mutluluk veren bir melodiye sahip!