Dinlerken İçimizde Kelebekler Uçuran Şarkılar
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Senin de dinlediğinde içini kıpırdatan bazı şarkılar var değil mi? Daha melodisini duyar duymaz yüzünde gülümseme oluşturan bu şarkılar dinlerken seni aynı zamanda heyecanlandırıyor. İçinde kelebekler uçuyor gibi hissettiren bu şarkılar neler?
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Kenan Doğulu - Aşk Kokusu
Katy Perry - Teenage Dream
Bruno Mars - Just The Way You Are
Simge - Aşkın Olayım
Nil Karaibrahimgil - Kanatlarım Var Ruhumda
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BLOK3 - Güzel ve İddialı
Derya Uluğ - Nefes
Harry Styles - As It Was
Lady Gaga, Bruno Mars - Die With A Smile
Gülşen - Bal
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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