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Dinlerken İçimizde Kelebekler Uçuran Şarkılar

etiket Dinlerken İçimizde Kelebekler Uçuran Şarkılar

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Editörü
11.09.2026 - 23:01
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Senin de dinlediğinde içini kıpırdatan bazı şarkılar var değil mi? Daha melodisini duyar duymaz yüzünde gülümseme oluşturan bu şarkılar dinlerken seni aynı zamanda heyecanlandırıyor. İçinde kelebekler uçuyor gibi hissettiren bu şarkılar neler?

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Kenan Doğulu - Aşk Kokusu

Kenan Doğulu'nun aşk temalı şarkıları bir başka oluyor. Romantik şarkı neşeli ritmiyle seni anında canlandırıyor. Aşkı dramatikleştirmek yerine eğlenceli hale getiren şarkı anında modunu yükseltiyor yani!

Katy Perry - Teenage Dream

Aşkın en eğlenceli halini anlatan şarkı Katy Perry'nin sesinden dinleyince anında modu yükseltiyor. Dinlerken insanın içini kıpır kıpır yapan şarkı kendini genç ve aşık gibi hissetmene yardımcı oluyor yani! Her şeyi daha renkli ve daha mümkün gibi gösteren şarkı mutluluk veren bir melodiye sahip!

Bruno Mars - Just The Way You Are

Romantiklik dozu yüksek şarkı melodisiyle de insanı mutlu ediyor. Sözleri, melodisi ve Bruno Mars'ın sesi birleşince çalmaya başladığı anda insanın yüzünde gülümseme oluşuyor. Hepsi birleşince şarkının sıcak ve samimi havası insanın içinde kelebekler uçuşturuyor.

Simge - Aşkın Olayım

Aşkın Olayım şarkısı herkesin dilinden düşmeyen bir şarkıydı bir zamanlar. Hâlâ etkisini koruyan şarkının enerjisi iyi hissetmeni sağlıyor. Melodisi yanında sözleriyle de çoşku dolu bir şarkı. Aşkın dram yönüne değil, daha çok çoşkusuna odaklanıyor. O yüzden dinlerken insan kıpır kıpır oluyor.

Nil Karaibrahimgil - Kanatlarım Var Ruhumda

Kanatlarım Var Ruhumda, insanın içini umut dolduran şarkılardan. Nil'in birçok şarkısı böyle belki ama Kanatlarım Var Ruhumda'nın yeri ayrı. Özgürlük, heyecan ve hafiflik hissi yaşatan şarkıyı dinlerken insanın yüzünde istemsiz bir gülümseme oluşuyor.

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BLOK3 - Güzel ve İddialı

Blok3'ün şarkılarının genelde depresif ve hüzün yanı daha ağır oluyor. Ama Güzel ve İddialı şarkısı öyle değil. Ritmiyle ve sözleriyle modu hemen yükselten şarkı içindeki hüznü anında dağıtıyor.

Derya Uluğ - Nefes

Sevilen kişiye duyulan ihtiyacı anlatan şarkı özellikle melodisiyle anında içini kıpır kıpır ediyor. Sözleriyle de etkisini katlıyor elbette. Derya Uluğ'un sesinden şarkının etkisi daha da artıyor zaten!

Harry Styles - As It Was

İnsanın içinde kelebekler uçuran şarkılardan bahsederken As It Was'ı atlamak olmaz elbette. Melodi başladığı anda insanın yüzünde gülümseme beliriyor. Neşeli ve hareketli bir pop şarkısı olmanın ötesinde bir şarkı As It Was. Dinlerken içinde tatlı bir kıpırtı yaratıyor yani!

Lady Gaga, Bruno Mars - Die With A Smile

Lady Gaga ve Bruno Mars'ı bir araya getiren şarkı son yıllara damgasını vurdu. En romantik düetlerden biri kabul edilen şarkı güçlü vokallerin yanında sözleriyle de etkileyici. Şarkıyı dinlerken insan kendini romantik bir aşk filminde hissediyor.

Gülşen - Bal

Gülşen'in enerjik şarkılarından biri Bal. Hareketli melodisi ve sözlerinin etkisiyle Bal şarkıs,ı dinleyenleri adeta alıp götürüyor. İçimizde kelebekler uçurturken aynı zamanda yerimizde durmayı da zorlaştırıyor. Bir de üstüne Gülşen'in sesinden dinlemek şarkının etkisini de artırıyor.

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Editörü
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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