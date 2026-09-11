Kızılcık Şerbeti Afişine Tepkilerden Haysiyet'in Başrolüne TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
11 Eylül Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir, 3. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
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TRT 1'in geçtiğimiz sezon en çok konuşulan yapımlarından Taşacak Bu Deniz, 2. sezon için sonunda sete çıktı.
Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezon afişi yayınlandı. Paylaşımdaki "yapay zeka" ibaresi ortalığı karıştırdı.
Star TV'nin yeni dizisi Tuzlu Kahve, kısa sürede salı akşamlarının en dikkat çeken yapımlarından biri haline geldi.
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 5. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
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Kanal D'nin yeni dizisi Haysiyet, Doğukan Güngör ve Merih Öztürk'ü başrollerde buluşturdu.
Gizem, Show TV ekranlarında 10. sezonuna ulaşan Buse Varol ile Gelin Evi yarışmasının bu haftaki ev sahibi gelinlerinden biri oldu.
10 Eylül Perşembe reyting sonuçları belli oldu.
Necati Cumalı'nın romanından uyarlanan Susuz Yaz, Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.
Gülsen Tuncer'i geniş kitlelere tanıtan rol, Aşk-ı Memnu'daki Arsen Hanım karakteri oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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