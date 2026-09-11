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Kızılcık Şerbeti Afişine Tepkilerden Haysiyet'in Başrolüne TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kızılcık Şerbeti Afişine Tepkilerden Haysiyet'in Başrolüne TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kızılcık Şerbeti Uzak Şehir Reyting
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
11.09.2026 - 23:32
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

11 Eylül Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir, 3. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir, 3. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Uzak Şehir'in 3. sezonu için geri sayım sürerken Alya ve Cihan'dan yeni sezona dair ilk ipuçları geldi. Sinem Ünsal, Alya ile Cihan'ın ilişkisinde ilk sezonun ihtirasını yeniden görebileceğimizi söylerken Ozan Akbaba ise seyirciyi “sürprizli, çok heyecanlı ve biraz ters köşeli” bir sezonun beklediğini söyledi.

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TRT 1'in geçtiğimiz sezon en çok konuşulan yapımlarından Taşacak Bu Deniz, 2. sezon için sonunda sete çıktı.

TRT 1'in geçtiğimiz sezon en çok konuşulan yapımlarından Taşacak Bu Deniz, 2. sezon için sonunda sete çıktı.

TRT 1'in kısa sürede fenomen haline gelen dizisi Taşacak Bu Deniz sonunda sete çıktı. Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın başrollerde yer aldığı dizi, geçtiğimiz sezon Uzak Şehir'i reytinglerde sollayarak açık ara lider olmuştu. 2. sezonuyla iddialı bir geri dönüş yapmaya hazırlanan dizinin yeni sezonunun ekimde başlayacağı açıklanırken beklenen paylaşım sonunda geldi. Taşacak Bu Deniz'in 2. sezon çekimleri başlarken setten ilk fotoğraf geldi.

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Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezon afişi yayınlandı. Paylaşımdaki "yapay zeka" ibaresi ortalığı karıştırdı.

Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezon afişi yayınlandı. Paylaşımdaki "yapay zeka" ibaresi ortalığı karıştırdı.

Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezon afişi yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyanın gündemine oturdu. İlk sezondan bugüne kadronun ne kadar değiştiğini fark eden seyirciler eski ve yeni afişleri karşılaştırırken, bu kez bambaşka bir detay tartışma başlattı. Afişin X'teki paylaşımında görülen “yapay zeka” ibaresi, görselin yapay zekayla hazırlandığı iddialarını beraberinde getirdi.

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Star TV'nin yeni dizisi Tuzlu Kahve, kısa sürede salı akşamlarının en dikkat çeken yapımlarından biri haline geldi.

Star TV'nin yeni dizisi Tuzlu Kahve, kısa sürede salı akşamlarının en dikkat çeken yapımlarından biri haline geldi.

Yeni sezonun sürpriz çıkışlarından biri Tuzlu Kahve'den geldi. Salı akşamlarının kalabalık dizi rekabetine hızlı bir giriş yapan yapım, iki hafta üst üste zirvede yer alırken izlenme oranlarını da artırmayı başardı. Dizinin yapımcısı Polat Yağcı ise setten görüntüler paylaşarak seyirciye teşekkür etti ve yeni bölümlerle ilgili dikkat çeken bir detay verdi.

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Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 5. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 5. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen 5. sezon afişi sonunda yayınlandı. Peş peşe yaşanan ayrılıklar ve kadroya katılan yeni isimlerin ardından dizinin afişi de baştan aşağı değişti. Geçtiğimiz sezon 14 oyuncunun yer aldığı afişte bu kez yalnızca 9 isim bulunurken, ilk sezondan bugüne afişte kalan iki oyuncu dikkat çekti.

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Kanal D'nin yeni dizisi Haysiyet, Doğukan Güngör ve Merih Öztürk'ü başrollerde buluşturdu.

Kanal D'nin yeni dizisi Haysiyet, Doğukan Güngör ve Merih Öztürk'ü başrollerde buluşturdu.

Kanal D'nin yeni dizisi Haysiyet'te Leyla karakterine hayat veren Merih Öztürk, ilk bölümün ardından dikkatleri üzerine çekti. Ancak dikkatli seyirciler genç oyuncuyu çok daha eski bir Kanal D programından hatırladı. Öztürk'ün henüz lise öğrencisiyken katıldığı yarışmada kendisine sorulan matematik sorusuna verdiği cevap o dönem çok konuşulmuştu.

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Gizem, Show TV ekranlarında 10. sezonuna ulaşan Buse Varol ile Gelin Evi yarışmasının bu haftaki ev sahibi gelinlerinden biri oldu.

Gizem, Show TV ekranlarında 10. sezonuna ulaşan Buse Varol ile Gelin Evi yarışmasının bu haftaki ev sahibi gelinlerinden biri oldu.

Show TV ekranlarında yayınlanan Buse Varol ile Gelin Evi'nin 1758. bölümünde ev sahibi gelin adayı Gizem, villasını rakip yarışmacılara gezdirdi. Gezinti sırasında evi hakkında verdiği bir bilgi salonu adeta ikiye böldü. Bunu duyan rakip gelinlerden biri, şaşkınlığını elindeki kağıda yazarak gösterdi.

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10 Eylül Perşembe reyting sonuçları belli oldu.

10 Eylül Perşembe reyting sonuçları belli oldu.

Star TV'nin sevilen dizisi Sevdiğim Sensin ikinci sezonunun ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yaz sezonunda başlayan ve sezona devam eden Muhtemel Aşk ise ekran yolculuğuna güçlenmeye çalışarak devam etti. Zaman atlaması yaşanan dizinin reyting sonuçları da merak edildi.

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Necati Cumalı'nın romanından uyarlanan Susuz Yaz, Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Necati Cumalı'nın romanından uyarlanan Susuz Yaz, Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Kanal D ekranlarına Ay Yapım imzasıyla hazırlanan dönem dizisi Susuz Yaz'ın kadrosu genişlemeye devam ediyor. Kocabaş ailesinin peşini bırakmayacak yeni bir karakter, hikayenin çatışmasına farklı bir boyut katacak. Dizinin bu karaktere hayat verecek ismi ve canlandıracağı rolün detayları belli oldu.

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Gülsen Tuncer'i geniş kitlelere tanıtan rol, Aşk-ı Memnu'daki Arsen Hanım karakteri oldu.

Gülsen Tuncer'i geniş kitlelere tanıtan rol, Aşk-ı Memnu'daki Arsen Hanım karakteri oldu.

Türk tiyatrosunun ve televizyonunun en tanıdık yüzlerinden biri için sanat camiası harekete geçti. Film-San Vakfı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda usta oyuncunun ağır bir hastalıkla mücadele ettiğini duyurdu ve sevenlerinden dua istedi. Aşk-ı Memnu'nun Arsen Hanım'ını canlandıran oyuncunun sağlık durumuna dair ayrıntılar ise kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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