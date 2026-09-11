Gelin Evi Programında Gizem Gelin'in Hamamlı Evi İzleyenleri Şaşkına Çevirdi: "7+2 Oda, 6 Banyo Var!"
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Show TV ekranlarında yayınlanan Buse Varol ile Gelin Evi'nin 1758. bölümünde ev sahibi gelin adayı Gizem, villasını rakip yarışmacılara gezdirdi. Gezinti sırasında evi hakkında verdiği bir bilgi salonu adeta ikiye böldü. Bunu duyan rakip gelinlerden biri, şaşkınlığını elindeki kağıda yazarak gösterdi.
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Gizem, Show TV ekranlarında 10. sezonuna ulaşan Buse Varol ile Gelin Evi yarışmasının bu haftaki ev sahibi gelinlerinden biri oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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