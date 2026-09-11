Gelin Evi Programında Gizem Gelin'in Hamamlı Evi İzleyenleri Şaşkına Çevirdi: "7+2 Oda, 6 Banyo Var!"

Her hafta farklı bir yarışmacının evine konuk olan rakip gelinlerin ev sahipliğini, ikramlarını ve dekorasyon seçimlerini puanlamasına dayanan programda Gizem adlı yarışmacının evi diğer gelin adaylarının ağzını açık bıraktı. Villasını gezdirmeye başlayan Gizem, ilk olarak salonunu ve ev dekorasyonunu rakiplerine tanıttı. Ev sahibi gelin, 'Evimde 7+2 oda ve 6 banyo var' diyerek villasının büyüklüğüne dikkat çekti. Turun en dikkat çeken duraklarından biri, mermer zeminli ve gül yapraklarıyla süslenmiş özel hamam oldu. Villanın büyüklüğü karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen rakip gelinlerden biri, elindeki kağıda büyük harflerle 'WAOW' yazıp kameraya gösterdi. Diğer yarışmacılar da birbirlerine bakarak şaşkınlıklarını gizleyemedi.