Gelin Evi'nde Çıtayı Gökyüzüne Çıkaran Melike Yarışmaya Uçakla Katıldı!

Uçuş tulumunu üzerine geçiren Melike, telsizle yarışmacılara ve Buse Varol'a seslenerek adeta 'Melike Fly' modunu açtı. Akrobasi uçağının kokpitinden el sallayan iddialı gelin, rakiplerine unutamayacakları bir hava gösterisi izletmeye kararlıydı. 'Böyle yapalım mı?' diyen pilotun ani manevrasıyla şoka giren Melike'nin neşeli halleri yerini adrenalin dolu çığlıklara bıraktı. Ay içim kötü oluyor, midem kalkıyor!' diyen yarışmacının ardından erde elinde taze soğan ve ekmekle yukarıya bakan kayınvalidenin 'İlk defa uçuyorlar herhalde, benim gibi kartal gibi uçamadılar!' yorumu gündem oldu. Kısa süreli şokun ardından durumunun iyi olduğunu belirten Melike, yerdeki ekibe 'Beni yukarıda arayın, sarı kanatlarım var' diyerek uçağı işaret etti ve muhteşem bir inişle hangar atmosferindeki sunumuna geçiş yaptı.