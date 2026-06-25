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Gelin Evi'nde Çıtayı Gökyüzüne Çıkaran Melike Yarışmaya Uçakla Katıldı!

Gelin Evi'nde Çıtayı Gökyüzüne Çıkaran Melike Yarışmaya Uçakla Katıldı!

Gelin Evi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
25.06.2026 - 12:54
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Gündüz kuşağının ezber bozan, her bölümüyle ayrı bir tartışma veya kahkaha tufanı yaratan fenomen yarışması Gelin Evi'nde bu kez 'Yok artık, bu kadarı da olmaz!' dedirten anlar yaşandı. Yarışmacılardan Melike Engin, diğer gelinleri ve sunucu Buse Varol'u öyle bir yerde karşıladı ki, programın tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

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Gelin evi yarışmacısı Melike, bir ilki gerçekleştirerek yarışmaya 3500 metreden akrobasi uçağıyla katıldı.

Gelin evi yarışmacısı Melike, bir ilki gerçekleştirerek yarışmaya 3500 metreden akrobasi uçağıyla katıldı.

Uçuş tulumunu üzerine geçiren Melike, telsizle yarışmacılara ve Buse Varol'a seslenerek adeta 'Melike Fly' modunu açtı. Akrobasi uçağının kokpitinden el sallayan iddialı gelin, rakiplerine unutamayacakları bir hava gösterisi izletmeye kararlıydı. 'Böyle yapalım mı?' diyen pilotun ani manevrasıyla şoka giren Melike'nin neşeli halleri yerini adrenalin dolu çığlıklara bıraktı. Ay içim kötü oluyor, midem kalkıyor!' diyen yarışmacının ardından erde elinde taze soğan ve ekmekle yukarıya bakan kayınvalidenin 'İlk defa uçuyorlar herhalde, benim gibi kartal gibi uçamadılar!' yorumu gündem oldu. Kısa süreli şokun ardından durumunun iyi olduğunu belirten Melike, yerdeki ekibe 'Beni yukarıda arayın, sarı kanatlarım var' diyerek uçağı işaret etti ve muhteşem bir inişle hangar atmosferindeki sunumuna geçiş yaptı.

O anları buradan izleyebilirsiniz:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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