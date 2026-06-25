Gelin Evi'nde Çıtayı Gökyüzüne Çıkaran Melike Yarışmaya Uçakla Katıldı!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Gündüz kuşağının ezber bozan, her bölümüyle ayrı bir tartışma veya kahkaha tufanı yaratan fenomen yarışması Gelin Evi'nde bu kez 'Yok artık, bu kadarı da olmaz!' dedirten anlar yaşandı. Yarışmacılardan Melike Engin, diğer gelinleri ve sunucu Buse Varol'u öyle bir yerde karşıladı ki, programın tarihine adını altın harflerle yazdırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gelin evi yarışmacısı Melike, bir ilki gerçekleştirerek yarışmaya 3500 metreden akrobasi uçağıyla katıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
O anları buradan izleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın