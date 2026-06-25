Eski Survivor Şampiyonu Hilmi Cem İntepe, Yarışmadan Sonra Nasıl Muhteşem Yüzyıl'a Katıldığını Açıkladı
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2013 yılında katıldığı Survivor Ünlüler - Gönüllüler'de şampiyon olan Hilmi Cem İntepe, yakaladığı başarıyla büyük ses getirmişti. Yakışıklılığının da etkisiyle birlikte oyunculuğa adım atan Hilmi Cem, büyük başarılara imza atmaya devam etti. Sibel Arna'nın programına katılan Hilmi Cem, yarışma sonrası dönemin en popüler dizisi Muhteşem Yüzyıl'a nasıl dahil olduğunu anlattı.
Kaynak: Sibel Arna
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2013 yılında katıldığı Survivor Ünlüler-Gönüllüler'de şampiyon olmayı başaran Hilmi Cem İntepe, kısa sürede büyük bir ün yakaladı.
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Hilmi Cem İntepe, yarışma sonrası manifestlediği Muhteşem Yüzyıl'a nasıl dahil olduğunu anlattı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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