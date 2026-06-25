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Eski Survivor Şampiyonu Hilmi Cem İntepe, Yarışmadan Sonra Nasıl Muhteşem Yüzyıl'a Katıldığını Açıkladı

Eski Survivor Şampiyonu Hilmi Cem İntepe, Yarışmadan Sonra Nasıl Muhteşem Yüzyıl'a Katıldığını Açıkladı

Muhteşem Yüzyıl
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
25.06.2026 - 09:10
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2013 yılında katıldığı Survivor  Ünlüler - Gönüllüler'de şampiyon olan Hilmi Cem İntepe, yakaladığı başarıyla büyük ses getirmişti. Yakışıklılığının da etkisiyle birlikte oyunculuğa adım atan Hilmi Cem, büyük başarılara imza atmaya devam etti. Sibel Arna'nın programına katılan Hilmi Cem, yarışma sonrası dönemin en popüler dizisi Muhteşem Yüzyıl'a nasıl dahil olduğunu anlattı.

Kaynak: Sibel Arna

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2013 yılında katıldığı Survivor Ünlüler-Gönüllüler'de şampiyon olmayı başaran Hilmi Cem İntepe, kısa sürede büyük bir ün yakaladı.

2013 yılında katıldığı Survivor Ünlüler-Gönüllüler'de şampiyon olmayı başaran Hilmi Cem İntepe, kısa sürede büyük bir ün yakaladı.

Sezon boyu gösterdiği yüksek performans ve halk oylaması sonucu 2013 yılının Haziran ayında Survivor şampiyonu olan Hilmi Cem İntepe, şampiyonluğunun hemen ardından, aynı yıl içinde oyunculuk teklifleri almaya başladı. Acun Ilıcalı'nın yapımcı Timur Savcı'ya kefil olması ve referans vermesiyle 2013 yılının Eylül ayında ve dizinin dördüncü sezonunda Muhteşem Yüzyıl'a dahil oldu. Şehzade Mustafa’nın silahtarı ve dizide Sarp Akkaya'nın canlandırdığı 'Atmaca' karakterinin sağ kolu olan Yavuz karakterine hayat veren Hilmi Cem İntepe, Sibel Arna'nın Ne Olursan Ol Rahat Ol programına konuk olarak açıklamalarda bulundu.

Hilmi Cem İntepe, yarışma sonrası manifestlediği Muhteşem Yüzyıl'a nasıl dahil olduğunu anlattı.

'O dönem Survivor'da şampiyon olmuştum. Oradan çıkar çıkmaz bize oyunculuk teklifleri gelmeye başladı. Muhteşem Yüzyıl'a girme olasılığım vardı ama hiç oyunculuk tecrübem yok. Acun Ilıcalı'nın referansı çok büyüktü benim için. Timur Savcı'yla konuşup güven ona şampiyonumu gönderiyorum, eğit onu sana emanet dedi ondan sonra da başladım. Muhteşem Yüzyıl'da 16 bölüm oynadım, Sarp Akkaya'yla badiydik biz. Toplasan iki üç kelime anca konuşmuşumdur aksiyonda vardık genel olarak.'

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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