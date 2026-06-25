Eski Survivor Şampiyonu Hilmi Cem İntepe, Yarışmadan Sonra Nasıl Muhteşem Yüzyıl'a Katıldığını Açıkladı

'O dönem Survivor'da şampiyon olmuştum. Oradan çıkar çıkmaz bize oyunculuk teklifleri gelmeye başladı. Muhteşem Yüzyıl'a girme olasılığım vardı ama hiç oyunculuk tecrübem yok. Acun Ilıcalı'nın referansı çok büyüktü benim için. Timur Savcı'yla konuşup güven ona şampiyonumu gönderiyorum, eğit onu sana emanet dedi ondan sonra da başladım. Muhteşem Yüzyıl'da 16 bölüm oynadım, Sarp Akkaya'yla badiydik biz. Toplasan iki üç kelime anca konuşmuşumdur aksiyonda vardık genel olarak.'