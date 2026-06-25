Taşacak Bu Deniz'in Gezep'i Onur Dilber'in Diziden Ayrılığına Dair Flaş İddialar Ortaya Atıldı

Yazılan sahnelerden memnun kalmayan Dilber'in, senaryo grubunu sık sık arayarak kendisine daha özel ve ön planda sahneler yazılmasını talep ettiği ileri sürüldü. Hatta oyuncunun bir dönem 'Ben Ramazan davulcusu muyum?' diyerek kendisine yazılan mani sahnelerine tepki gösterdiği, fakat daha sonra seyirciden gelen 'Neden mani söylenmiyor?' soruları üzerine bu kez de ısrarla mani sahnesi yazılmasını istediği belirtiliyor. İddialara göre Onur Dilber’in şikayet ve istekleri tüm sezon boyunca set atmosferini germeye devam etti. Birsen Altuntaş'ın iddiasına göre yaşanan bu huzursuzluk, sezon finali çekimlerinde de kendini gösterdi. Dilber, normal şartlarda aralarından su sızmayan rol arkadaşı Ulaş Tuna Astepe’ye, kendisine sahnede yanlış oyun verdiğini iddia ederek sert bir çıkış yaptı. Astepe ise ortamı germemek adına bu duruma sakin yaklaşarak konuyu büyütmedi. Dizinin sezon arası vermesiyle birlikte senaryo ekibi yeni sezonun hikayesini şekillendirmeye başladı. Tam da bu süreçte, yıl boyunca sergilediği müdahaleci tavırlar ve setin huzurunu bozduğu gerekçesiyle yapım kanadı Onur Dilber ile yeni sezonda çalışmama kararı aldı.