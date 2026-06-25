Taşacak Bu Deniz'in Gezep'i Onur Dilber'in Diziden Ayrılığına Dair Flaş İddialar Ortaya Atıldı
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TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz'de flaş bir ayrılık gerçekleşti. Dizide Gezep karakterine hayat veren Onur Dilber, yaptığı paylaşımlarla dizinin kadrosundan çıkarıldığını açıkladı. Bu gelişmenin ardından Onur Dilber'in ayrılık nedeniyle ilgili Birsen Altuntaş önemli iddialar ortaya attı. “Dedikodu ile durumu magazine indirgeyip, başta seyircimizin ve kamuoyunun da farkında olduğu bir haklılığa gölge düşürmeye çalışanların ortaya attığı iddialar, manipülatif yalanlardır. Lütfen inanmayın!” diyen Onur Dilber'in ardından bu kez Birsen Altuntaş'tan yepyeni iddialar geldi.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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'Gezep' Onur Dilber Taşacak Bu Deniz'den Neden Çıkarıldı?
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İddiaya göre, Onur Dilber ile ekip arasındaki ilk büyük sürtüşme senaryo üzerindeki anlaşmazlıklarla başladı.
Ekibin Onur Dilber'i toplantıya çağırdığı ancak Dilber'in doğrudan sosyal medya hesaplarından ayrılık açıklaması yaptığı iddia edildi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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