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Taşacak Bu Deniz'in Gezep'i Onur Dilber'in Diziden Ayrılığına Dair Flaş İddialar Ortaya Atıldı

Taşacak Bu Deniz'in Gezep'i Onur Dilber'in Diziden Ayrılığına Dair Flaş İddialar Ortaya Atıldı

Taşacak Bu Deniz
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
25.06.2026 - 08:40
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TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz'de flaş bir ayrılık gerçekleşti. Dizide Gezep karakterine hayat veren Onur Dilber, yaptığı paylaşımlarla dizinin kadrosundan çıkarıldığını açıkladı. Bu gelişmenin ardından Onur Dilber'in ayrılık nedeniyle ilgili Birsen Altuntaş önemli iddialar ortaya attı. “Dedikodu ile durumu magazine indirgeyip, başta seyircimizin ve kamuoyunun da farkında olduğu bir haklılığa gölge düşürmeye çalışanların ortaya attığı iddialar, manipülatif yalanlardır. Lütfen inanmayın!” diyen Onur Dilber'in ardından bu kez Birsen Altuntaş'tan yepyeni iddialar geldi.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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'Gezep' Onur Dilber Taşacak Bu Deniz'den Neden Çıkarıldı?

'Gezep' Onur Dilber Taşacak Bu Deniz'den Neden Çıkarıldı?

Popüler dizi 'Taşacak Bu Deniz'de hayat verdiği 'Gezep' karakteriyle büyük beğeni toplayan Onur Dilber’in yapıma veda etmesiyle başlayan tartışmalar hız kesmeden devam ediyor. Ünlü oyuncu, set arkasından sızan iddialara karşı sessizliğini bozarak sosyal medya hesabı üzerinden sitemkar bir mesaj yayınlamıştı. 'Durumu dedikodularla magazine döküp, izleyicimizin ve kamuoyunun da net bir şekilde gördüğü haklı duruşumuzu gölgelemek isteyenlerin öne sürdüğü her şey manipülatif birer yalandan ibarettir. Lütfen bu söylentilere itibar etmeyiniz!' ifadelerini kullanan Onur Dilber hakkında yepyeni iddialar ortaya atıldı.

İddiaya göre, Onur Dilber ile ekip arasındaki ilk büyük sürtüşme senaryo üzerindeki anlaşmazlıklarla başladı.

İddiaya göre, Onur Dilber ile ekip arasındaki ilk büyük sürtüşme senaryo üzerindeki anlaşmazlıklarla başladı.

Yazılan sahnelerden memnun kalmayan Dilber'in, senaryo grubunu sık sık arayarak kendisine daha özel ve ön planda sahneler yazılmasını talep ettiği ileri sürüldü. Hatta oyuncunun bir dönem 'Ben Ramazan davulcusu muyum?' diyerek kendisine yazılan mani sahnelerine tepki gösterdiği, fakat daha sonra seyirciden gelen 'Neden mani söylenmiyor?' soruları üzerine bu kez de ısrarla mani sahnesi yazılmasını istediği belirtiliyor. İddialara göre Onur Dilber’in şikayet ve istekleri tüm sezon boyunca set atmosferini germeye devam etti. Birsen Altuntaş'ın iddiasına göre yaşanan bu huzursuzluk, sezon finali çekimlerinde de kendini gösterdi. Dilber, normal şartlarda aralarından su sızmayan rol arkadaşı Ulaş Tuna Astepe’ye, kendisine sahnede yanlış oyun verdiğini iddia ederek sert bir çıkış yaptı. Astepe ise ortamı germemek adına bu duruma sakin yaklaşarak konuyu büyütmedi. Dizinin sezon arası vermesiyle birlikte senaryo ekibi yeni sezonun hikayesini şekillendirmeye başladı. Tam da bu süreçte, yıl boyunca sergilediği müdahaleci tavırlar ve setin huzurunu bozduğu gerekçesiyle yapım kanadı Onur Dilber ile yeni sezonda çalışmama kararı aldı.

Ekibin Onur Dilber'i toplantıya çağırdığı ancak Dilber'in doğrudan sosyal medya hesaplarından ayrılık açıklaması yaptığı iddia edildi.

Ekibin Onur Dilber'i toplantıya çağırdığı ancak Dilber'in doğrudan sosyal medya hesaplarından ayrılık açıklaması yaptığı iddia edildi.

İddialara göre verilen ayrılık kararının ardından oyuncu, durumun netleştirilmesi için yapım şirketi tarafından toplantıya davet edildi. Ancak Dilber, henüz masaya oturmadan ve kesinleşmiş bir ayrılık protokolü imzalamadan önce davranarak konuyu doğrudan sosyal medya takipçileriyle paylaştı. Yeni sezonda kadroda yer almayacağını öğrenmenin kendisinde büyük bir şok yarattığını belirten Dilber, dizinin senaristlerini sosyal medyada takipten çıkardı; fakat bir gün sonra bu kararından vazgeçip onları yeniden takibe aldı. Yapım kanadı ile oyuncu arasındaki köprülerin tamamen atılmasına neden olan bu süreç, dizi dünyasında uzun süre konuşulacağa benziyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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