Show TV’nin Yeni Dizisi Muhtemel Aşk’a İlk Bölümden Yorum Yağdı

Dizinin ilk bölümünde karakterlerin hikâyeleri şekillenirken izleyici de o dünyaya yavaş yavaş dahil oldu. Özellikle uzun süredir yaz dizilerinde görmek istenen samimi ve enerjik atmosferin yeniden ekrana gelmesi birçok kişi tarafından olumlu karşılandı. Son yıllarda yaz aylarında ekranlarda daha az dizi yer alması nedeniyle bu tür yapımlara duyulan özlem de sık sık dile getiriliyordu. Muhtemel Aşk’ın ilk bölümü sonrası yapılan yorumlarda bu konuya da değinildi.

Dizinin öne çıkan isimlerinden biri ise Ekin Koç oldu. Başarılı oyuncunun hayat verdiği Kadir karakteri kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Adanalı Kadir’in tavırları, konuşma biçimi ve hikâye içindeki yeri birçok izleyici tarafından beğenildi. X platformunda yapılan paylaşımlarda özellikle Kadir karakterine yönelik çok sayıda yorum yer aldı.