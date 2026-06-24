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Show TV’nin Yeni Dizisi Muhtemel Aşk’a İlk Bölümden Yorum Yağdı

Show TV’nin Yeni Dizisi Muhtemel Aşk’a İlk Bölümden Yorum Yağdı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
24.06.2026 - 17:43
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Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte televizyon ekranlarında yeni diziler birer birer izleyiciyle buluşmaya başladı. Bu yapımlardan biri olan Muhtemel Aşk da ilk bölümüyle Show TV ekranlarında yerini aldı. Uzun süredir ekranda görülmeyen romantik komedi ve yaz dizisi havasını taşıyan yapım, ilk bölümün ardından sosyal medyada konuşulan işler arasında yer aldı. Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu’nun başrollerini paylaştığı dizi özellikle karakterleri ve hikâyesiyle izleyicilerin ilgisini çekti.

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Show TV’nin yeni sezon için hazırladığı yapımlardan biri olan Muhtemel Aşk, yayın hayatına hareketli bir başlangıç yaptı.

Show TV’nin yeni sezon için hazırladığı yapımlardan biri olan Muhtemel Aşk, yayın hayatına hareketli bir başlangıç yaptı.

Dizinin ilk bölümünde karakterlerin hikâyeleri şekillenirken izleyici de o dünyaya yavaş yavaş dahil oldu. Özellikle uzun süredir yaz dizilerinde görmek istenen samimi ve enerjik atmosferin yeniden ekrana gelmesi birçok kişi tarafından olumlu karşılandı. Son yıllarda yaz aylarında ekranlarda daha az dizi yer alması nedeniyle bu tür yapımlara duyulan özlem de sık sık dile getiriliyordu. Muhtemel Aşk’ın ilk bölümü sonrası yapılan yorumlarda bu konuya da değinildi.

Dizinin öne çıkan isimlerinden biri ise Ekin Koç oldu. Başarılı oyuncunun hayat verdiği Kadir karakteri kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Adanalı Kadir’in tavırları, konuşma biçimi ve hikâye içindeki yeri birçok izleyici tarafından beğenildi. X platformunda yapılan paylaşımlarda özellikle Kadir karakterine yönelik çok sayıda yorum yer aldı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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