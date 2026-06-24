Show TV’nin Yeni Dizisi Muhtemel Aşk’a İlk Bölümden Yorum Yağdı
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Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte televizyon ekranlarında yeni diziler birer birer izleyiciyle buluşmaya başladı. Bu yapımlardan biri olan Muhtemel Aşk da ilk bölümüyle Show TV ekranlarında yerini aldı. Uzun süredir ekranda görülmeyen romantik komedi ve yaz dizisi havasını taşıyan yapım, ilk bölümün ardından sosyal medyada konuşulan işler arasında yer aldı. Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu’nun başrollerini paylaştığı dizi özellikle karakterleri ve hikâyesiyle izleyicilerin ilgisini çekti.
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Show TV’nin yeni sezon için hazırladığı yapımlardan biri olan Muhtemel Aşk, yayın hayatına hareketli bir başlangıç yaptı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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