Salı Akşamlarının Yeni Lideri Tuzlu Kahve Oldu! Yapımcısından İlk Açıklama Geldi

Polat Yağcı, “İyi ve mutlu insanların bu özellikleri çoğu zaman yaptıkları işlere de yansıyor” ifadelerini kullanırken Tuzlu Kahve'nin başarısında payı olan seyircilere teşekkür etti. Paylaşımda dizinin çekim takvimine ilişkin de dikkat çeken bir detay vardı. Seyirciler henüz 3. bölümü beklerken Tuzlu Kahve ekibinin 6. bölüm çekimlerini gerçekleştirdiğini açıklayan Yağcı, yeni bölüm için de iddialı konuştu.

'İyi ve mutlu insanların bu özellikleri çoğu zaman yaptıkları işlere de yansıyor… Sanırım bu yüzden, kısa bir set ziyareti bile insana kendini iyi hissettiriyor.

Bizler sizler için 6. bölümü çekerken sizler önümüzdeki Salı günü harika bir 3.bölüm izleyeceksiniz. Bu arada; Tuzlu Kahve’nin iki haftadır üst üste, hem de izlenme oranlarını artırarak birinci olmasını sağlayan herkese yürekten teşekkürler.'