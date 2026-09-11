Salı Akşamlarının Yeni Lideri Tuzlu Kahve Oldu! Yapımcısından İlk Açıklama Geldi
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Yeni sezonun sürpriz çıkışlarından biri Tuzlu Kahve'den geldi. Salı akşamlarının kalabalık dizi rekabetine hızlı bir giriş yapan yapım, iki hafta üst üste zirvede yer alırken izlenme oranlarını da artırmayı başardı. Dizinin yapımcısı Polat Yağcı ise setten görüntüler paylaşarak seyirciye teşekkür etti ve yeni bölümlerle ilgili dikkat çeken bir detay verdi.
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Star TV'nin yeni dizisi Tuzlu Kahve, kısa sürede salı akşamlarının en dikkat çeken yapımlarından biri haline geldi.
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Tuzlu Kahve'nin yapımcısı Polat Yağcı'dan reyting teşekkürü geldi!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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