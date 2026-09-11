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Salı Akşamlarının Yeni Lideri Tuzlu Kahve Oldu! Yapımcısından İlk Açıklama Geldi

Salı Akşamlarının Yeni Lideri Tuzlu Kahve Oldu! Yapımcısından İlk Açıklama Geldi

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
11.09.2026 - 17:56
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Yeni sezonun sürpriz çıkışlarından biri Tuzlu Kahve'den geldi. Salı akşamlarının kalabalık dizi rekabetine hızlı bir giriş yapan yapım, iki hafta üst üste zirvede yer alırken izlenme oranlarını da artırmayı başardı. Dizinin yapımcısı Polat Yağcı ise setten görüntüler paylaşarak seyirciye teşekkür etti ve yeni bölümlerle ilgili dikkat çeken bir detay verdi.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Star TV'nin yeni dizisi Tuzlu Kahve, kısa sürede salı akşamlarının en dikkat çeken yapımlarından biri haline geldi.

Star TV'nin yeni dizisi Tuzlu Kahve, kısa sürede salı akşamlarının en dikkat çeken yapımlarından biri haline geldi.

İlk bölümüyle reyting yarışına güçlü bir giriş yapan Tuzlu Kahve, ikinci haftasında da zirvedeki yerini korurken izlenme oranlarını artırmayı başardı. Tuzlu Kahve'nin üst üste iki hafta birinci olmasının ardından dizinin yapımcısı Polat Yağcı'dan seyirciye teşekkür geldi. Seti ziyaret eden Yağcı, oyuncuların kamera arkasındaki görüntülerini paylaşırken ekipteki atmosferden de övgüyle bahsetti.

Tuzlu Kahve'nin yapımcısı Polat Yağcı'dan reyting teşekkürü geldi!

Tuzlu Kahve'nin yapımcısı Polat Yağcı'dan reyting teşekkürü geldi!

Polat Yağcı, “İyi ve mutlu insanların bu özellikleri çoğu zaman yaptıkları işlere de yansıyor” ifadelerini kullanırken Tuzlu Kahve'nin başarısında payı olan seyircilere teşekkür etti. Paylaşımda dizinin çekim takvimine ilişkin de dikkat çeken bir detay vardı. Seyirciler henüz 3. bölümü beklerken Tuzlu Kahve ekibinin 6. bölüm çekimlerini gerçekleştirdiğini açıklayan Yağcı, yeni bölüm için de iddialı konuştu.

'İyi ve mutlu insanların bu özellikleri çoğu zaman yaptıkları işlere de yansıyor… Sanırım bu yüzden, kısa bir set ziyareti bile insana kendini iyi hissettiriyor.

Bizler sizler için 6. bölümü çekerken sizler önümüzdeki Salı günü harika bir 3.bölüm izleyeceksiniz. Bu arada; Tuzlu Kahve’nin iki haftadır üst üste, hem de izlenme oranlarını artırarak birinci olmasını sağlayan herkese yürekten teşekkürler.'

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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