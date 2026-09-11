Fenerbahçe'de İsmail Kartal İle Yollar Resmen Ayrıldı
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile yollar ayrıldı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın istifası resmen kabul edildi. Peki Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olmalı? 👇🏻
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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olmalı?
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi. İstifası kabul edili.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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