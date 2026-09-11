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Fenerbahçe'de İsmail Kartal İle Yollar Resmen Ayrıldı

Fenerbahçe'de İsmail Kartal İle Yollar Resmen Ayrıldı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
11.09.2026 - 16:34
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile yollar ayrıldı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın istifası resmen kabul edildi. Peki Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olmalı? 👇🏻

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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olmalı?

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Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi. İstifası kabul edili.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi. İstifası kabul edili.

Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki Roma karşılaşmasının ardından teknik direktör İsmail Kartal, görevinden ayrıldığını duyurmuştu. Kartal'ın istifası şok etkisi yaratırken kulüp başkanı Aziz Yıldırım’ın ayrılık kararını kabul etmeyerek 'Görevinin başındadır' açıklamasını yaptı.

Gelişmelerin ardından sarı-lacivertli ekibin Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde kritik saatler yaşandı. İsmail Kartal, takımıyla çıkması gereken öğle antrenmanına katılmadı ve tesislere gitmedi. Teknik adamın bu tavrı sonrasında Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin devreye girdi. Deneyimli teknik adamı kararından vazgeçirmek ve takıma dönmesini sağlamak amacıyla yüz yüze bir görüşme gerçekleştiren Çetin, uzun süren ikna turlarından sonuç alamadı. Kararından geri adım atmayacağını kesin bir dille belirten Kartal’ın ardından, yönetim düzeyinde yapılan son değerlendirmelerle birlikte yollar resmen ayrıldı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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