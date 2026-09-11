Fenerbahçe'de İsmail Kartal İle Yollar Resmen Ayrıldı

Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki Roma karşılaşmasının ardından teknik direktör İsmail Kartal, görevinden ayrıldığını duyurmuştu. Kartal'ın istifası şok etkisi yaratırken kulüp başkanı Aziz Yıldırım’ın ayrılık kararını kabul etmeyerek 'Görevinin başındadır' açıklamasını yaptı.

Gelişmelerin ardından sarı-lacivertli ekibin Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde kritik saatler yaşandı. İsmail Kartal, takımıyla çıkması gereken öğle antrenmanına katılmadı ve tesislere gitmedi. Teknik adamın bu tavrı sonrasında Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin devreye girdi. Deneyimli teknik adamı kararından vazgeçirmek ve takıma dönmesini sağlamak amacıyla yüz yüze bir görüşme gerçekleştiren Çetin, uzun süren ikna turlarından sonuç alamadı. Kararından geri adım atmayacağını kesin bir dille belirten Kartal’ın ardından, yönetim düzeyinde yapılan son değerlendirmelerle birlikte yollar resmen ayrıldı.