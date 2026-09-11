14 – 20 Eylül Konser Takvimi: Bu Haftanın En Güzel Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir Konserleri
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Eylül ayının ortasına gelirken sonbahar rüzgarlarına müzik dolu sahneler eşlik ediyor! 14 – 20 Eylül 2026 haftasında Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir'de ritim doruklara ulaşıyor. Süperstar Ajda Pekkan'dan usta yorumcu Mahsun Kırmızıgül'e, rock müziğin güçlü sesi Mor ve Ötesi'nden dünyaca ünlü GAROU'ya kadar muazzam bir kadro bu hafta sahneleri dolduruyor.
İşte 14 – 20 Eylül haftasının en güncel konser ve etkinlik takvimi.
Uyarı: Konserlerle ilgili güncel bilgilere, kapı açılış saatlerine, bilet fiyatlarına ve rezervasyon detaylarına ulaşmak için resmi bilet satış platformlarını ya da etkinlik mekanlarının sosyal medya hesaplarını kontrol edebilirsiniz.
Ankara'da Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?
İzmir'de Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?
Bursa'da Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?
Eskişehir'de Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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