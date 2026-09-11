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14 – 20 Eylül Konser Takvimi: Bu Haftanın En Güzel Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir Konserleri

14 – 20 Eylül Konser Takvimi: Bu Haftanın En Güzel Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir Konserleri

Konser müzik
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
11.09.2026 - 16:19
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Eylül ayının ortasına gelirken sonbahar rüzgarlarına müzik dolu sahneler eşlik ediyor! 14 – 20 Eylül 2026 haftasında Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir'de ritim doruklara ulaşıyor. Süperstar Ajda Pekkan'dan usta yorumcu Mahsun Kırmızıgül'e, rock müziğin güçlü sesi Mor ve Ötesi'nden dünyaca ünlü GAROU'ya kadar muazzam bir kadro bu hafta sahneleri dolduruyor.

İşte 14 – 20 Eylül haftasının en güncel konser ve etkinlik takvimi.

Uyarı: Konserlerle ilgili güncel bilgilere, kapı açılış saatlerine, bilet fiyatlarına ve rezervasyon detaylarına ulaşmak için resmi bilet satış platformlarını ya da etkinlik mekanlarının sosyal medya hesaplarını kontrol edebilirsiniz. 

Ankara'da Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

Başkentte bu hafta açık hava sahneleri dev starları ağırlarken, kulüplerde ve alternatif sahnelerde ritim hiç düşmüyor.

Pop, Rock ve Ana Akım

  • Murat Karahan - Sezen Aksu Şarkıları: 15 Eylül Salı 21.00'de Oran Açıkhava Sahnesi'nde unutulmaz Sezen Aksu klasikleriyle kulakların pasını siliyor.

  • Hande Yener: 16 Eylül Çarşamba 21.00'de Oran Açıkhava Sahnesi'nde pop hitleriyle enerjiyi yükseltiyor.

  • Serdar Ortaç: 17 Eylül Perşembe 21.00'de Oran Açıkhava Sahnesi'nde temposu hiç düşmeyen klasik şovunu sunuyor.

  • Berkay - Evdeyiz Dede: 18 Eylül Cuma 21.00'de Atılım Sahne'de pop ritimleriyle coşturuyor.

  • Murat Boz: 18 Eylül Cuma 21.00'de Oran Açıkhava Sahnesi'nde sevilen hitlerini binlerce kişiyle hep bir ağızdan söylüyor.

  • Yüksek Sadakat: 18 Eylül Cuma 21.00'de Jolly Joker Ankara'da rock rüzgarları estiriyor.

  • CRUSH: 19 Eylül Cumartesi 21.00'de Antares AVM Otopark'ta yüksek enerjili performansıyla sahnede parlıyor.

  • Simge: 19 Eylül Cumartesi 21.00'de Atılım Sahne'de dillerden düşmeyen şarkılarını seslendiriyor.

  • Cem Adrian: 20 Eylül Pazar 20.00'de Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi - Genco Erkal Sahnesi'nde eşsiz sesiyle sahnede devleşiyor.

  • Mahsun Kırmızıgül: 20 Eylül Pazar 21.00'de Oran Açıkhava Sahnesi'nde usta yorumuyla dinleyicileri mest ediyor.

Alternatif Sahne, Akustik ve Festivaller

  • Bir Yaz Akşamı: Şakalı Akustik - Harun Tekin & Koray Candemir: 16 Eylül Çarşamba 19.00'da Atakule - Çim Teras'ta kahkaha ve nostaljiyi bir araya getiriyor.

  • Grup Gündoğarken Hal ve Gidiş: 16 Eylül Çarşamba 20.00'de Hall EV.ankara'da dingin ve nostaljik bir akustik deneyim vadediyor.

  • The Five Horsemen Metallica Tribute: 17 Eylül Perşembe 21.00'de IF Performance Hall Ankara (Tunus)'ta efsanevi metal şarkılarını yankılandırıyor.

  • Meat the Beetles (The Beatles Experience): 17 Eylül Perşembe 21.00'de IF Performance Hall Tepe Prime'da İngiliz rock ruhunu canlandırıyor.

  • Aleyna Tilki, Soft Analog ve Büyük Ev Ablukada: 18 Eylül Cuma 17.00'de ODTÜ MD Vişnelik'te gençliğin enerjisini dev bir kadroyla sahneye taşıyor.

  • Doğan Duru: 18 Eylül Cuma 21.00'de Holly Stone Performance Hall Ankara'da rock müziğin güçlü vokaliyle yerini alıyor.

  • Shop & Joy Summer Fest: 19 ve 20 Eylül'de Bilkent Center Otopark'ta festival coşkusunu yaşatıyor.

  • Women of Rebetiko: 19 Eylül Cumartesi 20.00'de Hall EV.ankara'da komşu ezgilerini Ankaralılarla buluşturuyor.

  • Abdullah, konuş!: 19 Eylül Cumartesi 20.00'de Aralık Sahne'de izleyicilerin karşısına çıkıyor.

  • Madrigal: 19 Eylül Cumartesi 21.00'de Jolly Joker Ankara'da alternatif pop tınılarını dinleyicilere sunuyor.

  • Plein de Vie, Koinoid, Taarruz: 19 Eylül Cumartesi 21.00'de Haymatlos Mekan'da sert ritimlerle sahneyi sallıyor.

  • Dolu Kadehi Ters Tut & Ankara Echoes: 20 Eylül Pazar 17.00'de ODTÜ MD Vişnelik'te alternatif sahnenin rüzgarını estiriyor.

Eğlence, Konsept Partiler ve DJ Şovları

  • Retro Türkçe Pop Partisi: 15 Eylül Salı 21.00'de IF Performance Hall Tepe Prime'da geçmişe uzanan renkli bir gece yaşatıyor.

  • AH GECELER: 16 Eylül Çarşamba 20.00'de Rabarba Ankara - Teras'ta unutulmaz bir konsepte imza atıyor.

  • Müge Alpay & Sezen Gecesi: 16 Eylül Çarşamba 21.00'de IF Performance Hall Tepe Prime'da Sezen Aksu şarkılarıyla duygu yüklü bir gece sunuyor.

  • HipHop & RNB Night: 16 Eylül Çarşamba 21.00'de IF Performance Hall Ankara (Tunus)'ta beat'lerle ritmi artırıyor.

  • Kerimcan Durmaz: 16 Eylül Çarşamba 23.00'te Three Ankara'da yüksek enerjili performansını sergiliyor.

  • The 2000's Club: 18 Eylül Cuma 20.00'de JW Marriott Ankara'da milenyum ruhunu canlandırıyor.

  • 2000'ler Türkçe Pop Partisi: 18 Eylül Cuma 21.00'de IF Performance Hall Ankara (Tunus)'ta dans pistini ateşe veriyor.

  • Algorave: 18 Eylül Cuma 21.21'de Haymatlos Mekan'da alternatif tınılarla geceyi dolduruyor.

  • 80'ler & 90'lar Türkçe Pop Partisi: 19 Eylül Cumartesi 20.00'de JW Marriott Ankara'da nostaljik dans gecesi vadediyor.

  • Rewindsir (all night long): 19 Eylül Cumartesi 23.30'da Backyard Secrets'ta aralıksız müzik ziyafeti sunuyor.

İzmir'de Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

İzmir'de Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

İzmir'de eylül geceleri dünyaca ünlü yıldızlardan, deniz esintili nostaljik partilere ve büyüleyici akustik dinletilere uzanan kusursuz bir seçki sunuyor.

Yıldızlar Geçidi, Pop & Rock

  • Nilüfer - Senfonik Geceler: 15 Eylül Salı 21.00'de Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda zamansız şarkılarını görkemli bir senfoniyle harmanlıyor.

  • Leyla The Band: 18 Eylül Cuma 21.00'de Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası'nda bağımsız müziğin sevilen tınılarıyla sahnede oluyor.

  • GAROU - 'The Best Of': 18 Eylül Cuma 21.00'de Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda dünyaca ünlü yıldızın dev hitleriyle benzersiz bir şölen sunuyor.

  • Murat Dalkılıç: 18 Eylül Cuma 21.00'de Bornova Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu'nda pop müzik coşkusunu zirveye taşıyor.

  • Hayko Cepkin: 19 Eylül Cumartesi 21.00'de Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası'nda sınırları zorlayan görsel bir rock şöleni sunuyor.

  • Zülfü Livaneli & Maria Farantouri: 19 Eylül Cumartesi 21.00'de Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda iki efsane ismin tarihi buluşmasına tanıklık ettiriyor.

  • Ziynet Sali: 19 Eylül Cumartesi 21.00'de Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'nda dillerden düşmeyen hitleriyle sahnede devleşiyor.

  • Derya Bedavacı: 20 Eylül Pazar 21.00'de Bornova Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu'nda duygu dolu şarkılarını seslendiriyor.

  • Emre Aydın: 20 Eylül Pazar 21.00'de Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda melankolik rock rüzgarı estiriyor.

Alternatif Sahne, Akustik, Rap & Klasik Müzik

  • Nova Norda: 18 Eylül Cuma 21.00'de SoldOut Performance Hall'da rengarenk ve enerjik sahnesiyle parlıyor.

  • Başbaşa Band: 19 Eylül Cuma 20.00'de Bademler Sanat Köyü'nde dinlendirici bir dinleti vadediyor.

  • Devrim Seyrek: 19 Eylül Cumartesi 20.00'de Bademler Doğal Yaşam Köyü Avlu Kafe'de samimi bir atmosfer yaşatıyor.

  • KARM6: 19 Eylül Cumartesi 21.00'de İzmir Arena'da ritmi zirveye çıkarıyor.

  • Reckol: 20 Eylül Pazar 18.00'de Hayal Kahvesi İzmir'de hip-hop ritimleriyle nabzı tutuyor.

  • Lvbel C5: 20 Eylül Pazar 21.00'de Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası'nda trap enerjisini açık havaya taşıyor.

Eğlence, Konsept Partiler ve Caz

  • Jazz Gecesi: 16 Eylül Çarşamba 20.00'de Oğlakçıoğlu Park Hotel'de kaliteli notaların zarafetini sunuyor.

  • Rebetiko Kordelio 'Yunan Yemekleri & Gecesi': 18 Eylül Cuma 20.00'de Bademler Sanat Köyü'nde Ege rüzgarları eşliğinde komşuya uzanıyor.

  • Candles and Echoes - İzmir: 19 Eylül Cumartesi 20.15'te Elhamra Sahnesi'nde mum ışığında masalsı bir dinleti yaşatıyor.

  • Euro Party: Geçmişe Yolculuk: 19 Eylül Cumartesi 21.30'da Cliff Venue'de zamanda keyifli bir yolculuk yaptırıyor.

  • DJ Hakan Küfündür ile 90'lar 2000'ler White Party: 19 Eylül Cumartesi 22.00'de SoldOut Performance Hall'da bembeyaz bir konseptle kesintisiz dans sunuyor.

  • Güzel Bi'gün: 20 Eylül Pazar 15.00'te Dandadas sahnesinde eğlenceli bir hafta sonu kapanışı vadediyor.

Bursa'da Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

Bursa'da Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

Bursa, bu hafta adeta bir yıldızlar geçidine dönüyor. Şehrin sevilen mekanlarında rock ve pop enerjisini yükseliyor.

  • Yıldız Tilbe: 15 Eylül Salı 21.00'de Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda güçlü sesiyle kalplere dokunuyor.

  • Bülent Ersoy: 16 Eylül Çarşamba 21.00'de Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda Türk sanat müziğinin eşsiz eserlerini seslendiriyor.

  • Şanışer & Sokrat St: 16 Eylül Çarşamba 21.00'de Holly Stone Performance Hall Bursa'da rap müziğin güçlü kalemleriyle sahnede oluyor.

  • Hayko Cepkin: 17 Eylül Perşembe 21.00'de Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda enerjiyi doruklara taşıyor.

  • Ajda Pekkan: 18 Eylül Cuma 21.00'de Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda Süperstar fırtınası estiriyor.

  • Destan: 18 Eylül Cuma 22.00'de Hayal Kahvesi Bursa'da rock rüzgarları estiriyor.

  • ENTRY PANDORA II: 19 Eylül Cumartesi 18.00'de Nefes Dağ Yenice'de doğanın kalbinde eşsiz bir festival deneyimi sunuyor.

  • AĞIR ATEŞ: Konsept Geceler: 19 Eylül Cumartesi 19.30'da Swissotel Uludag Bursa'da şık ve iz bırakan bir gece vadediyor.

  • Göksel - Rüyaların İşi Tour: 19 Eylül Cumartesi 21.00'de Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda nostaljik bir atmosfer yaratıyor.

  • Pop Delisi: %100 Türkçe Pop Partisi: 19 Eylül Cumartesi 22.00'de Holly Stone Performance Hall Bursa'da kesintisiz eğlence sunuyor.

  • Gökhan Namlı: 19 Eylül Cumartesi 22.00'de Hayal Kahvesi Bursa'da arabesk ve fantezi notalarıyla geceye damga vuruyor.

  • Uzi: 20 Eylül Pazar 18.00'de Hayal Kahvesi Bursa'da rap ritimleriyle tempoyu hiç düşürmüyor.

  • Mor ve Ötesi: 20 Eylül Pazar 21.00'de Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda stadyum ruhunu aratmayan dev bir rock şöleni sunuyor.

Eskişehir'de Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

Eskişehir'de Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

Öğrenci ve eğlence kenti Eskişehir, hafta sonunu nostaljik ritimler ve akustik buluşmalarla karşılıyor.

  • Çalgını Al Gel: 19 Eylül Cumartesi 20.00'de Mahfil Sahne'de enstrüman severleri samimi bir ortamda buluşturuyor.

  • Duygu Kazan'la 90'lar Retrosu: 19 Eylül Cumartesi günü Holly Stone Performance Hall Eskişehir'de doksanların bitmeyen enerjisini dans pistine taşıyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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