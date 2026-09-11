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Kriz Bitmiyor: İsmail Kartal İstifa Etti, Aziz Yıldırım Kalmaya İkna Etti, İsmail Kartal Antrenmana Çıkmadı!

Kriz Bitmiyor: İsmail Kartal İstifa Etti, Aziz Yıldırım Kalmaya İkna Etti, İsmail Kartal Antrenmana Çıkmadı!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.09.2026 - 12:38 Son Güncelleme: 11.09.2026 - 12:53
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Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım ile yaptığı istifa görüşmesinden yola devam kararı çıkan teknik direktör İsmail Kartal, uzlaşmaya rağmen takımın saat 12.00'deki idmanına katılmadı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; İsmail Kartal'ın telefonu kapalı, kimse kendisine ulaşamıyor. Yapılan antrenmanda takımın başında Dirk Kuyt ve Zeki Göle yer aldı.

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Sarı-lacivertli kulüpte yaşanan istifa krizinin ardından Başkan Aziz Yıldırım ile teknik direktör İsmail Kartal bir araya geldi.

Sarı-lacivertli kulüpte yaşanan istifa krizinin ardından Başkan Aziz Yıldırım ile teknik direktör İsmail Kartal bir araya geldi.

Kritik toplantıdan Kartal’ın görevine devam etmesi yönünde karar çıkarken, gözler doğrudan Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne çevrildi.

Beklentiler tecrübeli teknik adamın takımın başına geçeceği yönündeyken sürpriz bir tablo oluştu. Kartal, sarı-lacivertli ekibin bugün saat 12.00'de başlayan antrenmanında yer almadı ve sahaya çıkmadı. Zirveden çıkan devam kararına rağmen başarılı çalıştırıcının idmana gelmemesi camiada soru işaretlerine yol açarken, kulüpten konuya ilişkin detaylı bir açıklama yapılması bekleniyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre İsmail Kartal'a ulaşılamıyor!

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu, Oğuz Çetin'in İsmail Kartal'ın yanına gittiğini duyurdu.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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