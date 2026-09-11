Kriz Bitmiyor: İsmail Kartal İstifa Etti, Aziz Yıldırım Kalmaya İkna Etti, İsmail Kartal Antrenmana Çıkmadı!
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Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım ile yaptığı istifa görüşmesinden yola devam kararı çıkan teknik direktör İsmail Kartal, uzlaşmaya rağmen takımın saat 12.00'deki idmanına katılmadı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; İsmail Kartal'ın telefonu kapalı, kimse kendisine ulaşamıyor. Yapılan antrenmanda takımın başında Dirk Kuyt ve Zeki Göle yer aldı.
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Sarı-lacivertli kulüpte yaşanan istifa krizinin ardından Başkan Aziz Yıldırım ile teknik direktör İsmail Kartal bir araya geldi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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