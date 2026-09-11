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Rahmi Koç'un Artan Balıktan Çorba Yapılacağını Söylemesi Gündem Oldu

Rahmi Koç'un Artan Balıktan Çorba Yapılacağını Söylemesi Gündem Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
11.09.2026 - 13:03
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Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, 98 yaşındaki ablası Semahat Arsel'in doğum günü dolayısıyla kalkan balığı gönderen Balıkçı Kahraman’a bir mektup yazarak teşekkür etti. Rahmi Koç, balıktan çok memnun kaldıklarını artanından ve kafasından çorba yapacaklarını eklemeyi ihmal etmedi. Balığın kalanından çorba yapacak Koç ailesi sosyal medyada gündem oldu.

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Rahmi Koç'tan ablasının doğum gününe kalkan balığı gönderen Balıkçı Kahraman'a teşekkür mektubu.

Rahmi Koç'tan ablasının doğum gününe kalkan balığı gönderen Balıkçı Kahraman'a teşekkür mektubu.

95 yaşındaki Rahmi Koç, 98 yaşındaki ablası Semahat Arsel'in doğum gününde pistin tozunu attırdı. Abla-kardeş dans ederek kurtlarını dökerken Rahmi Koç'un favori restoranı Balıkçı Kahraman ise Semahat Arsel'in doğum günü için hazırladığı kalkan balığını gönderdi. 

İş insanı Rahmi Koç ise Balıkçı Kahraman'a bir mektup yazarak teşekkür etti.

Balığın artanından ve kafasından çorba yapılacağını belirten Rahmi Koç, sosyal medyada gündem oldu.

Balığın artanından ve kafasından çorba yapılacağını belirten Rahmi Koç, sosyal medyada gündem oldu.

Rahmi Koç, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

'Eksik olma bizim için zar zor bulup gönderdiğin kalkanı dün akşam, ablam Semahat Hanımın doğum günü vesilesiyle afiyetle yedik. Fevkalade lezzetliydi. Tüm misafirler de çok memnun kaldılar. Artanından ve kafasından da güzel bir çorba yapacağız.

Sana candan teşekkür eder, sıhhat ve afiyet diler, gözlerinden öperim.'

Balığın artanından ve kafasından çorba yapılacağını belirten Rahmi Koç, sosyal medyada gündem oldu.

Yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

Yapılan yorumlardan bazıları şöyle:
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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