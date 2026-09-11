Rahmi Koç'un Artan Balıktan Çorba Yapılacağını Söylemesi Gündem Oldu

Rahmi Koç, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

'Eksik olma bizim için zar zor bulup gönderdiğin kalkanı dün akşam, ablam Semahat Hanımın doğum günü vesilesiyle afiyetle yedik. Fevkalade lezzetliydi. Tüm misafirler de çok memnun kaldılar. Artanından ve kafasından da güzel bir çorba yapacağız.

Sana candan teşekkür eder, sıhhat ve afiyet diler, gözlerinden öperim.'

Balığın artanından ve kafasından çorba yapılacağını belirten Rahmi Koç, sosyal medyada gündem oldu.