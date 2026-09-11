Rahmi Koç'un Artan Balıktan Çorba Yapılacağını Söylemesi Gündem Oldu
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Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, 98 yaşındaki ablası Semahat Arsel'in doğum günü dolayısıyla kalkan balığı gönderen Balıkçı Kahraman’a bir mektup yazarak teşekkür etti. Rahmi Koç, balıktan çok memnun kaldıklarını artanından ve kafasından çorba yapacaklarını eklemeyi ihmal etmedi. Balığın kalanından çorba yapacak Koç ailesi sosyal medyada gündem oldu.
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Rahmi Koç'tan ablasının doğum gününe kalkan balığı gönderen Balıkçı Kahraman'a teşekkür mektubu.
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Balığın artanından ve kafasından çorba yapılacağını belirten Rahmi Koç, sosyal medyada gündem oldu.
Yapılan yorumlardan bazıları şöyle:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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