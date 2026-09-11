10 Bin Liraya Ev Dönemi Başlıyor: Kiralık Sosyal Konut Başvuru Şartları Açıklandı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kiralık sosyal konut projesine ilişkin merak edilen tüm detayları madde madde açıkladı. TOKİ eliyle hayata geçirilecek projede toplam 15 bin konut planlanırken, ilk etapta İstanbul'da 1071 konut Ekim 2026'da teslim edilecek. Başvurular 14-25 Eylül tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınacak. Peki kira ne kadar olacak, kimler başvurabilecek?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TOKİ Sosyal Konut Projesi kira ne kadar olacak?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TOKİ Sosyal Konut Projesi başvuru şartları neler?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın