10 Bin Liraya Ev Dönemi Başlıyor: Kiralık Sosyal Konut Başvuru Şartları Açıklandı

Kirası 10 bin liradan başlayacak konutların ilk etabı, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören'de 360, Maltepe, Tuzla ve Kartal'da 330, Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar'da 291, Arnavutköy'de ise 90 konuttan oluşuyor.

İstanbul TOKİ Kaç Kiralık Konut Yapılacak?

Toplamda 15 bin kiralık sosyal konut hedeflenirken, ilk 1071 konut ekim ayında hak sahiplerine teslim edilecek.

TOKİ Konut Büyüklüğü Ne Kadar?

Konutlar 1+1'den 4+1'e kadar farklı tiplerde inşa edildi; genç çiftlere 1+1 veya 2+1, 2 ve üzeri çocuklu ailelere ise 2+1, 3+1 veya 4+1 daireler tahsis edilecek.