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10 Bin Liraya Ev Dönemi Başlıyor: Kiralık Sosyal Konut Başvuru Şartları Açıklandı

10 Bin Liraya Ev Dönemi Başlıyor: Kiralık Sosyal Konut Başvuru Şartları Açıklandı

TOKİ Sosyal Konut Projesi
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
11.09.2026 - 12:01
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kiralık sosyal konut projesine ilişkin merak edilen tüm detayları madde madde açıkladı. TOKİ eliyle hayata geçirilecek projede toplam 15 bin konut planlanırken, ilk etapta İstanbul'da 1071 konut Ekim 2026'da teslim edilecek. Başvurular 14-25 Eylül tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınacak. Peki kira ne kadar olacak, kimler başvurabilecek?

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TOKİ Sosyal Konut Projesi kira ne kadar olacak?

TOKİ Sosyal Konut Projesi kira ne kadar olacak?

Kirası 10 bin liradan başlayacak konutların ilk etabı, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören'de 360, Maltepe, Tuzla ve Kartal'da 330, Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar'da 291, Arnavutköy'de ise 90 konuttan oluşuyor. 

İstanbul TOKİ Kaç Kiralık Konut Yapılacak?

Toplamda 15 bin kiralık sosyal konut hedeflenirken, ilk 1071 konut ekim ayında hak sahiplerine teslim edilecek. 

TOKİ Konut Büyüklüğü Ne Kadar?

Konutlar 1+1'den 4+1'e kadar farklı tiplerde inşa edildi; genç çiftlere 1+1 veya 2+1, 2 ve üzeri çocuklu ailelere ise 2+1, 3+1 veya 4+1 daireler tahsis edilecek.

TOKİ Sosyal Konut Projesi başvuru şartları neler?

TOKİ Sosyal Konut Projesi başvuru şartları neler?

Başvuru için T.C. vatandaşı olmak, başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş ve evli olmak, İstanbul'da kesintisiz en az 1 yıldır ikamet etmek gerekiyor. Türkiye genelinde adına kayıtlı bağımsız bir konutu bulunmayanlar, daha önce TOKİ ile konut sözleşmesi imzalamamış olanlar ve aylık ortalama hane halkı net geliri 100 bin TL'yi aşmayanlar başvurabilecek. 

TOKİ İstanbul Konut Projesi Başvuru Tarihi

Başvurular 14-25 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

İstanbul TOKİ Sosyal Konut Projesi'ne Nasıl Başvurulur?

e-Devlet üzerinden TOKİ hizmetleri menüsündeki 'Konut / İşyeri Başvuru' bölümünden, ücretsiz şekilde yapılacak. Kira sözleşmesi 3 yıl sürecek ve yenilenemeyecek; teslim tarihinden itibaren ilk 12 ay kira sabit kalacak, takip eden Ocak ayından itibaren TÜFE oranında artış uygulanacak.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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