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Şok İstifası Sonrası Telefonlarına Ulaşılamayan İsmail Kartal Mizahşörlerin Gündeminde

Şok İstifası Sonrası Telefonlarına Ulaşılamayan İsmail Kartal Mizahşörlerin Gündeminde

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
11.09.2026 - 16:04
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Şampiyonlar Ligi 1. haftasında Fenerbahçe 18 yıl sonra taraftarının karşısına çıktı. Genel olarak oyunun beğenildiği ve 1-1 beraberlikle biten Roma maçı sonrası İsmail Kartal istifa ettiğini açıkladı. Kimsenin beklemediği bu istifayı ilk başta Aziz Yıldırım kabul etmese de İsmail Kartal'a bir süre ulaşılamadı.

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İsmail Kartal maç sonucu istifa haberini duyurdu.

İsmail Kartal maç sonucu istifa haberini duyurdu.

Aziz Yıldırım istifayı kabul etmeyeceğini beyan etse de Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre sabah idmanına çıkmayan İsmail Kartal'a öğlen saatlerinde de ulaşılamadı. Pek çok taraftar bunu hocanın cuma namazına gitmesine bağladı.

X'te bu detay çokça konuşuldu.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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