Şok İstifası Sonrası Telefonlarına Ulaşılamayan İsmail Kartal Mizahşörlerin Gündeminde
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Şampiyonlar Ligi 1. haftasında Fenerbahçe 18 yıl sonra taraftarının karşısına çıktı. Genel olarak oyunun beğenildiği ve 1-1 beraberlikle biten Roma maçı sonrası İsmail Kartal istifa ettiğini açıkladı. Kimsenin beklemediği bu istifayı ilk başta Aziz Yıldırım kabul etmese de İsmail Kartal'a bir süre ulaşılamadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İsmail Kartal maç sonucu istifa haberini duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın