YouTuber MrBeast, Twitter'daki Tek Videosundan 250 Bin Dolar Kazandığını Açıkladı
YouTuber MrBeast, Twitter'daki Tek Videosundan 250 Bin Dolar Kazandığını Açıkladı
Kaynak: https://twitter.com/MrBeast/status/17...
Dünyaca ünlü YouTuber MrBeast, geçtiğimiz günlerde X (Twitter) platformunda paylaştığı videodan elde ettiği kazancı paylaştı. Ardından da kazandığı parayı 10 kişiye dağıtacağını söyledi. Detaylar...👇
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Ünlü YouTuber MrBeast, farklı arabaları deneyimlediği videosunu X(Twitter) platformuna da yüklemişti hatırlarsanız.
MrBeast'in videosu dört günde YouTube'da 4 ayda 212 milyon izlenirken X platformunda 2 günde 88 milyon izlenmeye ulaşmıştı.
Paylaşılan videoyu da şuraya sizler için bırakalım...
Ünlü YouTuber, X hesabından kendisini takip eden ve paylaşımını retweetleyen 10 kişiye 25 bin dolar vereceğini açıkladı.👇
Ünlü YouTuber'a yorumlar da gecikmedi:
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"Bunu rt'lemekten bile utanmıyorum."
"Kazananları duyurmak için 𝕏'te canlı yayın yapmalısınız."
"Hey Jimmy, birlikte anaokuluna gittik, beni seç :D"
"Paylaşım, tüm zamanların en çok retweetlenen tweet'i olmak üzere."
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