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YouTuber MrBeast, Twitter'daki Tek Videosundan 250 Bin Dolar Kazandığını Açıkladı

YouTuber MrBeast, Twitter'daki Tek Videosundan 250 Bin Dolar Kazandığını Açıkladı

Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
22.01.2024 - 23:53

Dünyaca ünlü YouTuber MrBeast, geçtiğimiz günlerde X (Twitter) platformunda paylaştığı videodan elde ettiği kazancı paylaştı. Ardından da kazandığı parayı 10 kişiye dağıtacağını söyledi. Detaylar...👇

Kaynak: https://twitter.com/MrBeast/status/17...
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Ünlü YouTuber MrBeast, farklı arabaları deneyimlediği videosunu X(Twitter) platformuna da yüklemişti hatırlarsanız.

Ünlü YouTuber MrBeast, farklı arabaları deneyimlediği videosunu X(Twitter) platformuna da yüklemişti hatırlarsanız.

MrBeast'in videosu dört günde YouTube'da 4 ayda 212 milyon izlenirken X platformunda 2 günde 88 milyon izlenmeye ulaşmıştı.

MrBeast'in videosu dört günde YouTube'da 4 ayda 212 milyon izlenirken X platformunda 2 günde 88 milyon izlenmeye ulaşmıştı.

Paylaşılan videoyu da şuraya sizler için bırakalım...

Ünlü YouTuber, X hesabından kendisini takip eden ve paylaşımını retweetleyen 10 kişiye 25 bin dolar vereceğini açıkladı.👇

Ünlü YouTuber, X hesabından kendisini takip eden ve paylaşımını retweetleyen 10 kişiye 25 bin dolar vereceğini açıkladı.👇
twitter.com

'Tweet'i rt'leyen ve beni takip eden 10 kişiye eğlence amaçlı 25 bin dolar vereceğim. (X platformundan paylaştığım videonun kazancı 250 bin dolar) Kazananları 72 saat içinde seçeceğim.'

Ünlü YouTuber'a yorumlar da gecikmedi:

Ünlü YouTuber'a yorumlar da gecikmedi:
twitter.com

'Bu hediyeyi kazanırsam, gönderiyi beğenen ve yeniden paylaşan birine: 6.900 $ vereceğim.'

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"Bunu rt'lemekten bile utanmıyorum."

"Bunu rt'lemekten bile utanmıyorum."
twitter.com

"Kazananları duyurmak için 𝕏'te canlı yayın yapmalısınız."

"Kazananları duyurmak için 𝕏'te canlı yayın yapmalısınız."
twitter.com

"Hey Jimmy, birlikte anaokuluna gittik, beni seç :D"

"Hey Jimmy, birlikte anaokuluna gittik, beni seç :D"
twitter.com

"Paylaşım, tüm zamanların en çok retweetlenen tweet'i olmak üzere."

"Paylaşım, tüm zamanların en çok retweetlenen tweet'i olmak üzere."
twitter.com

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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