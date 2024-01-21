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SpaceX Roketi için "Sen Mi Yaptın Neden Gurur Duyuyorsun" Diyen Kullanıcıya Türk Teknisyenden Kapak Gibi Cevap

SpaceX Roketi için "Sen Mi Yaptın Neden Gurur Duyuyorsun" Diyen Kullanıcıya Türk Teknisyenden Kapak Gibi Cevap

Barış Toku
Barış Toku - Onedio Üyesi
21.01.2024 - 13:02

SpaceX firmasında roket yapımında görev alan Türk teknisyen Samet Saray, sosyal medyada 'Gurur' başlığı ile yayınladığı roket paylaşımına 'Niye roketi sen mi yaptın da guru duyuyorsun' yorumunu yapan vatandaşı verdiği cevapla adeta pişman etti. 👇

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Axiom-3 mürettebatı ile beraber Uluslararası Uzay İstasyonu'na seyahat ederek uzaya çıkan ilk Türk astronot unvanını elde eden Alper Gezeravcı, ülkece göğsümüzü kabarttı.

Axiom-3 mürettebatı ile beraber Uluslararası Uzay İstasyonu'na seyahat ederek uzaya çıkan ilk Türk astronot unvanını elde eden Alper Gezeravcı, ülkece göğsümüzü kabarttı.

Ax-3 mürettebatının uzaya fırlatılmasını sağlayan SpaceX roketinin yapımında görev alan Türk teknisyen Samet Saray da bu süreçte ülkemiz adına gurur veren isimlerden biri oldu.

Ax-3 mürettebatının uzaya fırlatılmasını sağlayan SpaceX roketinin yapımında görev alan Türk teknisyen Samet Saray da bu süreçte ülkemiz adına gurur veren isimlerden biri oldu.

Samet Saray'ı daha yakından tanımak için kendisi ile yaptığımız röportaja da göz atabilirsiniz.

Geçtiğimiz günlerde Alper Gezeravcı'nın içinde bulunduğu SpaceX roketini "Gurur" başlığı ile paylaşan Türk teknisyen, sosyal medyada gündem oldu.

Saray ayrıca, mevcut gönderiye "Niye roketi sen mi yaptın da gurur duyuyorsun" yorumunu yapan bir kullanıcıya kapak niteliğinde bir cevap vermeyi de unutmadı.

Saray ayrıca, mevcut gönderiye "Niye roketi sen mi yaptın da gurur duyuyorsun" yorumunu yapan bir kullanıcıya kapak niteliğinde bir cevap vermeyi de unutmadı.

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Samet Saray'ın verdiği yanıt hakkında sosyal medya kullanıcılarından da tepkiler gecikmedi:

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