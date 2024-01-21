SpaceX Roketi için "Sen Mi Yaptın Neden Gurur Duyuyorsun" Diyen Kullanıcıya Türk Teknisyenden Kapak Gibi Cevap
SpaceX Roketi için "Sen Mi Yaptın Neden Gurur Duyuyorsun" Diyen Kullanıcıya Türk Teknisyenden Kapak Gibi Cevap
SpaceX firmasında roket yapımında görev alan Türk teknisyen Samet Saray, sosyal medyada 'Gurur' başlığı ile yayınladığı roket paylaşımına 'Niye roketi sen mi yaptın da guru duyuyorsun' yorumunu yapan vatandaşı verdiği cevapla adeta pişman etti. 👇
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Axiom-3 mürettebatı ile beraber Uluslararası Uzay İstasyonu'na seyahat ederek uzaya çıkan ilk Türk astronot unvanını elde eden Alper Gezeravcı, ülkece göğsümüzü kabarttı.
Ax-3 mürettebatının uzaya fırlatılmasını sağlayan SpaceX roketinin yapımında görev alan Türk teknisyen Samet Saray da bu süreçte ülkemiz adına gurur veren isimlerden biri oldu.
Saray ayrıca, mevcut gönderiye "Niye roketi sen mi yaptın da gurur duyuyorsun" yorumunu yapan bir kullanıcıya kapak niteliğinde bir cevap vermeyi de unutmadı.
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