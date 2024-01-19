Selçuk Bayraktar Müjdeyi Verdi: "Fergani Uzay" Bu Yıl İlk Uyduyu Fırlatacak

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzaya başarılı bir şekilde gönderilmesinin ardından Selçuk Bayraktar'dan da sevindirici bir haber geldi. Fergani Uzay'ın kurucusu Bayraktar, Türkiye'nin ilk uydusunun bu yıl içinde fırlatılacağını ve alçak yörüngeli takım uydular üzerinde çalışmaların sürdüğünü duyurdu. Detaylar içerikte. 👇

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