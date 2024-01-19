Selçuk Bayraktar Müjdeyi Verdi: "Fergani Uzay" Bu Yıl İlk Uyduyu Fırlatacak
Selçuk Bayraktar Müjdeyi Verdi: "Fergani Uzay" Bu Yıl İlk Uyduyu Fırlatacak
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzaya başarılı bir şekilde gönderilmesinin ardından Selçuk Bayraktar'dan da sevindirici bir haber geldi. Fergani Uzay'ın kurucusu Bayraktar, Türkiye'nin ilk uydusunun bu yıl içinde fırlatılacağını ve alçak yörüngeli takım uydular üzerinde çalışmaların sürdüğünü duyurdu. Detaylar içerikte. 👇
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Selçuk Bayraktar tarafından kurulan ve Arif Karabeyoğlu gibi alanında öne çıkan roket bilimcilerini de içeren Fergani Uzay, Türkiye'nin uzay hedefleri doğrultusunda önemli adımlar atmaktadır.
Selçuk Bayraktar, yaptığı açıklamada Fergani Uzay'ın ilk uydusunun bu yıl içinde fırlatılacağını duyurdu.
İki ana projenin yürütüldüğü Fergani Uzay’daki projelerden ilki, alçak Dünya yörüngesine uydu takımyıldızları yerleştirmek.
Bayraktar, Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişmeleri de vurgulayarak "Yörünge transfer araçları üzerinde çalışıyoruz. Ülkemiz, insansız hava araçları ve roket motorları gibi alanlarda büyük atılımlar başardı. Fergani Uzay olarak bizim hedefimiz, fırlatma sistemlerini geliştirmek." dedi.
Fergani Uzay'ın geliştireceği mikro uydular 100 kg sınıfında olup 500-600 km irtifada hizmet verecekler.
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Bu uydular haberleşme, coğrafi konumlandırma gibi çeşitli faydalı yükler taşıyacak ve Ku, Ka, S, L bandlarında haberleşme sağlayabilecekler.
Fergani, ikinci olarak da "uzay otobüsü" olarak tanımlanan ve uyduları istenilen yörüngelere taşımak için kullanılan Yörünge Transfer Araçları üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.
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