Instagram'da Birini Takip Etmeyi Zorlaştıran Yeni Özelliğe Gelen Yorumlar Kahkahanızı Fizan'dan Duyuracak
Instagram'da Birini Takip Etmeyi Zorlaştıran Yeni Özelliğe Gelen Yorumlar Kahkahanızı Fizan'dan Duyuracak
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Instagram yine gerekliliğini sorguladığımız yeni bir özellikle çıkageldi: Alessandro Paluzzi'nin paylaştığı bilgilere göre, gelecek olan yeni bir özellikle kullanıcılarından takip isteği gönderirken bir neden belirtmelerini isteyecek.
Bu haberi duyan Twitter (X) kullanıcıları ise hem birbirinden komik nedenlerini hem de yorumlarını sıralamayı ihmal etmedi!
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