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Instagram'da Birini Takip Etmeyi Zorlaştıran Yeni Özelliğe Gelen Yorumlar Kahkahanızı Fizan'dan Duyuracak

Instagram'da Birini Takip Etmeyi Zorlaştıran Yeni Özelliğe Gelen Yorumlar Kahkahanızı Fizan'dan Duyuracak

Instagram
Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
21.01.2024 - 19:58

Instagram, yine işimize yarayıp yaramayacağı tartışılır yeni bir özelliğe imza attı: Artık kullanıcılar, takip isteği atarken nedenini de belirtmek durumunda. Twitter (X) kullanıcılarından da kahkaha musluğunu sonuna kadar açan tepkiler gecikmedi!

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Instagram yine gerekliliğini sorguladığımız yeni bir özellikle çıkageldi: Alessandro Paluzzi'nin paylaştığı bilgilere göre, gelecek olan yeni bir özellikle kullanıcılarından takip isteği gönderirken bir neden belirtmelerini isteyecek.

Instagram yine gerekliliğini sorguladığımız yeni bir özellikle çıkageldi: Alessandro Paluzzi'nin paylaştığı bilgilere göre, gelecek olan yeni bir özellikle kullanıcılarından takip isteği gönderirken bir neden belirtmelerini isteyecek.

Detaylar:

Bu haberi duyan Twitter (X) kullanıcıları ise hem birbirinden komik nedenlerini hem de yorumlarını sıralamayı ihmal etmedi!

Bu haberi duyan Twitter (X) kullanıcıları ise hem birbirinden komik nedenlerini hem de yorumlarını sıralamayı ihmal etmedi!

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