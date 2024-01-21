Girmediği Kılık Kalmayan Turabi'nin Padişah Pozu Twitter Kullanıcılarının Dilinden Kurtulamadı
Girmediği Kılık Kalmayan Turabi'nin Padişah Pozu Twitter Kullanıcılarının Dilinden Kurtulamadı
Survivor yarışmasıyla sosyal medyanın gündeminden düşmek nedir bilmeyen Turabi, bu sefer padişah pozu ile dillerde. Hem tespitler hem de güldüren yorumlar geldi.
Bakalım 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Survivor yarışmasıyla adını duyuran Turabi Çamkıran, genelde sadece ismiyle biliniyor.
Gerek geçmiş ve şimdiki yarışmalarda tavırları olsun, gerek yarışma dışındaki hayatıyla olsun kendisi sosyal medyanın gündemine sık gelen bir isim.
Geçtiğimiz yıl bilinmeyen bir nedenden ötürü hastanelik olan Turabi, "2024 bitmeden de evlenip, çoluk çocuğa karışacağım" sözleriyle çok konuşulmuştu.
Şimdi de padişah kostümlü pozlarıyla sosyal medyada tekrardan gündem olan Turabi dillere düşmekten kurtulamadı!
Tespitler ve şakalar artarda sıralandı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda