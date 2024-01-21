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Girmediği Kılık Kalmayan Turabi'nin Padişah Pozu Twitter Kullanıcılarının Dilinden Kurtulamadı

Girmediği Kılık Kalmayan Turabi'nin Padişah Pozu Twitter Kullanıcılarının Dilinden Kurtulamadı

Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
21.01.2024 - 18:52

Survivor yarışmasıyla sosyal medyanın gündeminden düşmek nedir bilmeyen Turabi, bu sefer padişah pozu ile dillerde. Hem tespitler hem de güldüren yorumlar geldi. 

Bakalım 👇

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Survivor yarışmasıyla adını duyuran Turabi Çamkıran, genelde sadece ismiyle biliniyor.

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Turabi Çamkıran, genelde sadece ismiyle biliniyor.

Gerek geçmiş ve şimdiki yarışmalarda tavırları olsun, gerek yarışma dışındaki hayatıyla olsun kendisi sosyal medyanın gündemine sık gelen bir isim.

Gerek geçmiş ve şimdiki yarışmalarda tavırları olsun, gerek yarışma dışındaki hayatıyla olsun kendisi sosyal medyanın gündemine sık gelen bir isim.

Geçtiğimiz yıl bilinmeyen bir nedenden ötürü hastanelik olan Turabi, "2024 bitmeden de evlenip, çoluk çocuğa karışacağım" sözleriyle çok konuşulmuştu.

Geçtiğimiz yıl bilinmeyen bir nedenden ötürü hastanelik olan Turabi, "2024 bitmeden de evlenip, çoluk çocuğa karışacağım" sözleriyle çok konuşulmuştu.

Eski şampiyon ayrıca kalbini kırdıklarından helallik de istemişti.

Detaylar:

Şimdi de padişah kostümlü pozlarıyla sosyal medyada tekrardan gündem olan Turabi dillere düşmekten kurtulamadı!

Şimdi de padişah kostümlü pozlarıyla sosyal medyada tekrardan gündem olan Turabi dillere düşmekten kurtulamadı!

Tespitler ve şakalar artarda sıralandı!

Tespitler ve şakalar artarda sıralandı!
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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