Bergüzar Korel Handa Kalan Aileye Yardım Eli Uzatarak Hepimizi Mutluluk Gözyaşlarına Boğdu
Bergüzar Korel Handa Kalan Aileye Yardım Eli Uzatarak Hepimizi Mutluluk Gözyaşlarına Boğdu
Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, çekilen bir videolarıyla viral olan ve handa yaşadıkları öğrenilen aileye el uzatarak hepimizi duygulandırdı...
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ünlü oyuncu Bergüzar Korel'i tanıyanlarınız vardır: Kendisi mesleğinin yanı sıra yaptığı yardımlar ile de öne çıkan ve sevilen bir isim.
Çöpte bulduğu elbiseyi giyen çocuk ve onu oynaması için alkışlayan annenin videosu izleyen herkesi derinden etkiledi.
O aileye bir dernek aracılığıyla ulaşan ünlü oyuncu Bergüzar Korel'den herkesi daha da duygulandıran bir hamle geldi.
Önce aileyi bulmak için seferber oldu...
Sonra da yardım için elinden geleni yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bergüzar Korel'in dernek aracılığıyla ulaştığı handa kalan aile için ev arayışı başladı.
Haberi duyan sosyal medya kullanıcıları hem çok mutlu oldu hem de ünlü oyuncuyu takdir etti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda