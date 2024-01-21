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Bebeğinin İlk Tekmesini Hisseden Gonca Vuslateri'nin Duygusallığı Hepimizi Yumuşacık Etti!

Bebeğinin İlk Tekmesini Hisseden Gonca Vuslateri'nin Duygusallığı Hepimizi Yumuşacık Etti!

Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
21.01.2024 - 18:25

Hamileliğinde sempatikliğine sempatiklik katan Gonca Vuslateri, hormonal değişikliklerin ve hislerinin hakkını vererek bebeğinin ilk tekmesinde gözyaşlarını tutamadı!

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Kendine has tarzı ve sempatikliğiyle öne çıkan Gonca Vuslateri'yi tanımayanınız yoktur: Ünlü oyuncu özellikle de 'Yalan Dünya' dizisindeki karakteriyle hafızalara kazınmış bir isim.

Kendine has tarzı ve sempatikliğiyle öne çıkan Gonca Vuslateri'yi tanımayanınız yoktur: Ünlü oyuncu özellikle de 'Yalan Dünya' dizisindeki karakteriyle hafızalara kazınmış bir isim.

Hamileliği de elbette kendisi gibi farklı olacaktı: Vuslateri'nin bu dönemdeki açıklamaları ve paylaşımları epey konuşuldu.

Hamileliği de elbette kendisi gibi farklı olacaktı: Vuslateri'nin bu dönemdeki açıklamaları ve paylaşımları epey konuşuldu.

Hamileliği ilk öğrenildiğinde 

Evet, hamileyim. Bilinmesi için erken bir dönem. İşe gidip geliyorum, ortamım sakin. Kadın olduğum için doğurma özelliğim var zaten.. öncelikle şaşkınlığa son vereyim. Yani bu genelde olabiliyor.

açıklamasıyla kafaları baya karıştırmıştı!

Bir de bebişin ultrasonunu ay ve yıldıza benzeten Vuslateri, "Atatürk ölmedi ve benim içimde kesin yaşıyor..." açıklamasıyla çok konuşulmuştu.

Bir de bebişin ultrasonunu ay ve yıldıza benzeten Vuslateri, "Atatürk ölmedi ve benim içimde kesin yaşıyor..." açıklamasıyla çok konuşulmuştu.

Vuslateri'den şimdi de duyguları karman çorman eden bir paylaşım geldi: Hamileliğinin 5. ayında olan ünlü oyuncu bebeğinin ilk tekmesini hissettiği anı fotoğrafladı.

Vuslateri'den şimdi de duyguları karman çorman eden bir paylaşım geldi: Hamileliğinin 5. ayında olan ünlü oyuncu bebeğinin ilk tekmesini hissettiği anı fotoğrafladı.

Gözyaşlarını tutamadığı fotoğraftan görülen ünlü oyuncu hayliyle hepimizi de duygulandırdı...

Gözyaşlarını tutamadığı fotoğraftan görülen ünlü oyuncu hayliyle hepimizi de duygulandırdı...
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Bize de 'sağlıkla gelsin' dileklerimizi iletmek düşer... 🧿

Bize de 'sağlıkla gelsin' dileklerimizi iletmek düşer... 🧿

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