Bebeğinin İlk Tekmesini Hisseden Gonca Vuslateri'nin Duygusallığı Hepimizi Yumuşacık Etti!

Hamileliği ilk öğrenildiğinde

Evet, hamileyim. Bilinmesi için erken bir dönem. İşe gidip geliyorum, ortamım sakin. Kadın olduğum için doğurma özelliğim var zaten.. öncelikle şaşkınlığa son vereyim. Yani bu genelde olabiliyor.