Bebeğinin İlk Tekmesini Hisseden Gonca Vuslateri'nin Duygusallığı Hepimizi Yumuşacık Etti!
Bebeğinin İlk Tekmesini Hisseden Gonca Vuslateri'nin Duygusallığı Hepimizi Yumuşacık Etti!
Hamileliğinde sempatikliğine sempatiklik katan Gonca Vuslateri, hormonal değişikliklerin ve hislerinin hakkını vererek bebeğinin ilk tekmesinde gözyaşlarını tutamadı!
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Kendine has tarzı ve sempatikliğiyle öne çıkan Gonca Vuslateri'yi tanımayanınız yoktur: Ünlü oyuncu özellikle de 'Yalan Dünya' dizisindeki karakteriyle hafızalara kazınmış bir isim.
Hamileliği de elbette kendisi gibi farklı olacaktı: Vuslateri'nin bu dönemdeki açıklamaları ve paylaşımları epey konuşuldu.
Bir de bebişin ultrasonunu ay ve yıldıza benzeten Vuslateri, "Atatürk ölmedi ve benim içimde kesin yaşıyor..." açıklamasıyla çok konuşulmuştu.
Vuslateri'den şimdi de duyguları karman çorman eden bir paylaşım geldi: Hamileliğinin 5. ayında olan ünlü oyuncu bebeğinin ilk tekmesini hissettiği anı fotoğrafladı.
Gözyaşlarını tutamadığı fotoğraftan görülen ünlü oyuncu hayliyle hepimizi de duygulandırdı...
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Bize de 'sağlıkla gelsin' dileklerimizi iletmek düşer... 🧿
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