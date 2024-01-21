Hesabını Gizli Kullananları Yakından İlgilendiriyor! Instagram Takip İsteklerinde Yeni Döneme Geçiyor
Hesabını Gizli Kullananları Yakından İlgilendiriyor! Instagram Takip İsteklerinde Yeni Döneme Geçiyor
Instagram'a gelecek yeni özellikleri çok önceden duyuran Alessandro Paluzzi, bu kez hesabını gizli kullanmayı tercih edenleri yakından ilgilendiren bir haberle geldi. Artık kullanıcılar, takip isteği atarken bu eylemlerinin nedenini de belirtmek zorunda.
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Alessandro Paluzzi'nin paylaştığı bilgilere göre, Instagram, gelecek olan yeni bir özellikle kullanıcılarından takip isteği gönderirken bir neden belirtmelerini isteyecek.
Henüz hangi seçeneklerin sunulacağı ve özel mesaj eklemenin olup olmayacağı ise belirsiz.
Yeni özelliğin neler getireceği ise sosyal medyada da geniş yer buldu 👇
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