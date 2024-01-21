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Hesabını Gizli Kullananları Yakından İlgilendiriyor! Instagram Takip İsteklerinde Yeni Döneme Geçiyor

Hesabını Gizli Kullananları Yakından İlgilendiriyor! Instagram Takip İsteklerinde Yeni Döneme Geçiyor

Instagram
Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
21.01.2024 - 16:46

Instagram'a gelecek yeni özellikleri çok önceden duyuran Alessandro Paluzzi, bu kez hesabını gizli kullanmayı tercih edenleri yakından ilgilendiren bir haberle geldi. Artık kullanıcılar, takip isteği atarken bu eylemlerinin nedenini de belirtmek zorunda.

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Alessandro Paluzzi'nin paylaştığı bilgilere göre, Instagram, gelecek olan yeni bir özellikle kullanıcılarından takip isteği gönderirken bir neden belirtmelerini isteyecek.

Alessandro Paluzzi'nin paylaştığı bilgilere göre, Instagram, gelecek olan yeni bir özellikle kullanıcılarından takip isteği gönderirken bir neden belirtmelerini isteyecek.

LinkedIn'de olduğu gibi, 'Takip isteğinize eklemek için bir neden seçin. Bu, kişinin sizin kim olduğunuzu bilmesine yardımcı olur.' şeklinde bir ileti gösterilecek.

Henüz hangi seçeneklerin sunulacağı ve özel mesaj eklemenin olup olmayacağı ise belirsiz.

Henüz hangi seçeneklerin sunulacağı ve özel mesaj eklemenin olup olmayacağı ise belirsiz.

Ancak, yakın zamanda gelmesi beklenen not bırakmanın rahatsız edici isteklere bir çözüm olabileceği düşünülüyor.

Yeni özelliğin neler getireceği ise sosyal medyada da geniş yer buldu 👇

Yeni özelliğin neler getireceği ise sosyal medyada da geniş yer buldu 👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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