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Sürekli Gelişen ve Geliştikçe Hayatımızı Kökünden Değiştiren Teknolojinin En Kötü 17 Yanı

Sürekli Gelişen ve Geliştikçe Hayatımızı Kökünden Değiştiren Teknolojinin En Kötü 17 Yanı

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
21.01.2024 - 13:31

Teknoloji her geçen gün gelişirken hayatımıza aslında birçok kolaylık sağlıyor. Buna rağmen bazı yönleriyse bazılarımız için adeta bir sinir kaynağı da olabiliyor. Bugün, teknolojinin en kötü 17 yanına bakacağız.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Her şey abonelik bazında ve aylık ödeme istiyor."

1. "Her şey abonelik bazında ve aylık ödeme istiyor."

2. "Her yer reklam dolu. Hiçbir zaman huzur içinde zamanını geçiremiyorsun."

2. "Her yer reklam dolu. Hiçbir zaman huzur içinde zamanını geçiremiyorsun."

3. "Video oyunları neden tamamlanmadan satılmaya başlıyor ve sonrasında yüzlerce küçük güncelleme getirerek bu sorunları tek tek çözüyorlar?"

3. "Video oyunları neden tamamlanmadan satılmaya başlıyor ve sonrasında yüzlerce küçük güncelleme getirerek bu sorunları tek tek çözüyorlar?"

4. "Telefon her saniye elimizde ve bütün dünya tarafından ulaşılabilir olmamız bekleniyor."

4. "Telefon her saniye elimizde ve bütün dünya tarafından ulaşılabilir olmamız bekleniyor."

'Biraz yalnız kalamaz mıyım?'

5. "Bütün her şey daha 'akıllı' olmaya devam ediyor. Yakında su ısıtmak için bile akıllı robotlarımız olacak diye korkuyorum."

5. "Bütün her şey daha 'akıllı' olmaya devam ediyor. Yakında su ısıtmak için bile akıllı robotlarımız olacak diye korkuyorum."
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6. "Öncelikle her şey için oturum açmamız gerekiyordu, şimdiyse bir de telefonumuzdan onaylamamız gerekiyor."

6. "Öncelikle her şey için oturum açmamız gerekiyordu, şimdiyse bir de telefonumuzdan onaylamamız gerekiyor."

7. "Günümüzde AI teknolojisinin geldiği noktayı hepimiz biliyoruz ama işverenler bunu çalışanlarının avantajlarına kullanmak yerine kendi avantajlarına kullanmak istiyor."

7. "Günümüzde AI teknolojisinin geldiği noktayı hepimiz biliyoruz ama işverenler bunu çalışanlarının avantajlarına kullanmak yerine kendi avantajlarına kullanmak istiyor."

'Eskiden bir proje yapıyorsak artık bizden 5 proje yapmamızı istiyorlar.'

8. "Artık her şeyin bir uygulaması var."

8. "Artık her şeyin bir uygulaması var."

'Basit bir websitesine girmeye çalışsan bile seni uygulamasına yönlendirmeye çalışıyor.'

9. "Telefonlarımız ve bilgisiyarlarımız yetmediği gibi artık bir de akıllı saatler çıktı başımıza."

9. "Telefonlarımız ve bilgisiyarlarımız yetmediği gibi artık bir de akıllı saatler çıktı başımıza."

'E-mail bildirimlerini görmeden saate baksanız olmaz mı?'

10. "Tost makinemin bile güncellemeye ihtiyaç duyuyor olması her şeyi açıklıyor bence."

10. "Tost makinemin bile güncellemeye ihtiyaç duyuyor olması her şeyi açıklıyor bence."
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11. "Google'da arattığın şeyleri hemen sosyal medyada reklam olarak görmeye başlamak."

11. "Google'da arattığın şeyleri hemen sosyal medyada reklam olarak görmeye başlamak."

'Aynı zamanda konuştuğumuz şeyler de karşımıza reklam olarak çıkıyor.'

12. "Tam olarak teknolojiyle alakalı olmasa da, sokaklarda son ses TikTok izleyen insanlar aşırı sinirimi bozuyor."

12. "Tam olarak teknolojiyle alakalı olmasa da, sokaklarda son ses TikTok izleyen insanlar aşırı sinirimi bozuyor."

13. "Herhangi bir yerde QR kodlu menüler görmekten bıktım."

13. "Herhangi bir yerde QR kodlu menüler görmekten bıktım."

'Hem bizim için bir zaman kaybı, hem de sinir bozucu.'

14. "Her yerden her saniye bildirim yağıyor olması."

14. "Her yerden her saniye bildirim yağıyor olması."

'Bütün firmalar ve uygulamalar dikkatimi çekmek için savaşıyormuş gibi geliyor.'

15. "Kablosuz kulaklıklar ve her şeyin kablosuzlaşmaya başlaması..."

15. "Kablosuz kulaklıklar ve her şeyin kablosuzlaşmaya başlaması..."
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16. "Bütün sitelerin özenle datalarımızı ve bilgimizi toplaması ve bunları başka kuruluşlara satıyor olması."

16. "Bütün sitelerin özenle datalarımızı ve bilgimizi toplaması ve bunları başka kuruluşlara satıyor olması."

17. "Farklı siteler ve uygulamalar için şifrelerini aklında tutmak için verdiğin mücadele."

17. "Farklı siteler ve uygulamalar için şifrelerini aklında tutmak için verdiğin mücadele."

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Erkin esenn

12 yüzde yüz doğru, gerçekten heryerde birilerinin tikbokta son ses saçma salak şeyler izlemelerini görünce resmen sinirlerim arıza yapıyor, ve 4, başkaların... Devamını Gör