Sürekli Gelişen ve Geliştikçe Hayatımızı Kökünden Değiştiren Teknolojinin En Kötü 17 Yanı
Sürekli Gelişen ve Geliştikçe Hayatımızı Kökünden Değiştiren Teknolojinin En Kötü 17 Yanı
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Teknoloji her geçen gün gelişirken hayatımıza aslında birçok kolaylık sağlıyor. Buna rağmen bazı yönleriyse bazılarımız için adeta bir sinir kaynağı da olabiliyor. Bugün, teknolojinin en kötü 17 yanına bakacağız.
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1. "Her şey abonelik bazında ve aylık ödeme istiyor."
2. "Her yer reklam dolu. Hiçbir zaman huzur içinde zamanını geçiremiyorsun."
3. "Video oyunları neden tamamlanmadan satılmaya başlıyor ve sonrasında yüzlerce küçük güncelleme getirerek bu sorunları tek tek çözüyorlar?"
4. "Telefon her saniye elimizde ve bütün dünya tarafından ulaşılabilir olmamız bekleniyor."
5. "Bütün her şey daha 'akıllı' olmaya devam ediyor. Yakında su ısıtmak için bile akıllı robotlarımız olacak diye korkuyorum."
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6. "Öncelikle her şey için oturum açmamız gerekiyordu, şimdiyse bir de telefonumuzdan onaylamamız gerekiyor."
7. "Günümüzde AI teknolojisinin geldiği noktayı hepimiz biliyoruz ama işverenler bunu çalışanlarının avantajlarına kullanmak yerine kendi avantajlarına kullanmak istiyor."
8. "Artık her şeyin bir uygulaması var."
9. "Telefonlarımız ve bilgisiyarlarımız yetmediği gibi artık bir de akıllı saatler çıktı başımıza."
10. "Tost makinemin bile güncellemeye ihtiyaç duyuyor olması her şeyi açıklıyor bence."
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11. "Google'da arattığın şeyleri hemen sosyal medyada reklam olarak görmeye başlamak."
12. "Tam olarak teknolojiyle alakalı olmasa da, sokaklarda son ses TikTok izleyen insanlar aşırı sinirimi bozuyor."
13. "Herhangi bir yerde QR kodlu menüler görmekten bıktım."
14. "Her yerden her saniye bildirim yağıyor olması."
15. "Kablosuz kulaklıklar ve her şeyin kablosuzlaşmaya başlaması..."
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16. "Bütün sitelerin özenle datalarımızı ve bilgimizi toplaması ve bunları başka kuruluşlara satıyor olması."
17. "Farklı siteler ve uygulamalar için şifrelerini aklında tutmak için verdiğin mücadele."
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12 yüzde yüz doğru, gerçekten heryerde birilerinin tikbokta son ses saçma salak şeyler izlemelerini görünce resmen sinirlerim arıza yapıyor, ve 4, başkaların... Devamını Gör