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Başarılı Oyuncu Cillian Murphy, Oppenheimer'ın Oscar Adayı Gösterilmesi Hakkında Konuştu: "Biraz Şok Oldum..."

Başarılı Oyuncu Cillian Murphy, Oppenheimer'ın Oscar Adayı Gösterilmesi Hakkında Konuştu: "Biraz Şok Oldum..."

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
24.01.2024 - 15:46

Geçtiğimiz yıl Barbie filmiyle kafa kafaya giden Oppenheimer filmi, o dönemin en çok konuşulan filmlerinden biri oldu. Başrolü canlandıran Cillian Murphy ise Oppenheimer filminin Oscar adayı gösterilmesine biraz 'şaşırdığını' dile getirdi. Cillian Murphy verdiği demeçte filmin yapım aşamasına da değindi.

Buyurun detaylara.👇

Kaynak: https://www.nytimes.com/2024/01/23/mo...
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Aramızda Cillian Murphy'yi duymayan kalmamıştır diye düşünüyoruz. Kendisi Oppenheimer filmiyle adından sıkça söz ettirmişti.

Aramızda Cillian Murphy'yi duymayan kalmamıştır diye düşünüyoruz. Kendisi Oppenheimer filmiyle adından sıkça söz ettirmişti.

Murphy, Oppenheimer filim Oscar adayı olarak gösterilmesinin ardından bir demeç verdi. Demeçte ise kendisine bazı sorular soruldu. İsterseniz gelin beraber bakalım.👇

1. "Oppenheimer aday gösterildiğinde televizyonun başında mıydınız?"

1. "Oppenheimer aday gösterildiğinde televizyonun başında mıydınız?"

'Hayır. Annem, babam ve karımla evdeydim. Telefonum birden çalmaya başladı. Bunun iyi bir haber olduğunu tahmin etmiştim. Siz de takdir edersiniz ki iyi ya da kötü fark etmeksizin sizi bekleyen bir haberden kaçamazsınız. Açıkçası biraz şok oldum.'

2. "Oppenheimer'da canlandırdığınız rol önceki projelerinizden çok farklı. Sizi bu karaktere çeken neydi?"

2. "Oppenheimer'da canlandırdığınız rol önceki projelerinizden çok farklı. Sizi bu karaktere çeken neydi?"

'Chris'in de deyimiyle o şimdiye kadar yaşamış en önemli insanlardan biri. 20. yüzyılın gidişatına yön verdi. Hepimiz Oppenheimer'ın dünyasında yaşıyoruz. Karmaşık, çelişkili, kusurlu, boş ve ağır bir karakterdi. Ama bir o kadar da karizmatik ve büyüleyiciydi. İlk başta bu rolü nasıl oynayacağım hakkında pek bir fikrim yoktu.'

3. "Role hazırlanmak için hangi adımları attınız?"

3. "Role hazırlanmak için hangi adımları attınız?"

'Sadece 6 ayım vardı. Chris beni aradığı andan itibaren tepeden tırnağa tüm çalışmalara başladım. Çok fazla okuma ve araştırma yaptım ve arşiv görüntüsü izledim. Sonra hemen vücudumu şekle sokmaya başladım. Çünkü fiziksel olarak duruşu ilginçti.Dublin'de bol bol kendi kendime konuşup pratik yaptım.'

4. "Araştırma yaparken Oppenheimer hakkında sizi şaşırtan bir şey var mıydı?"

'Pek çok yönden benim için büyük bir çelişkiydi. Oppenheimer aşırı derecede parlak bir insan. Çağdaşlarının çoğu da onun son derece parlak olduğunu söylüyor. Aynı zamanda gençliğinde naif ve kırılgan bir insanmış. Kurgusal bir karakter yazıyor olsaydınız, insanlar bununla özdeşleşemezdi. Ama Oppenheimer da tıpkı bizim gibiydi. Onun insan olması daha kolay özdeşleşmemi sağladı.'

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5. "Büyük bir oyuncu kadrosuyla çalışmak nasıl bir duyguydu?"

5. "Büyük bir oyuncu kadrosuyla çalışmak nasıl bir duyguydu?"

'Harikaydı. Tüm oyuncular kusursuz iş çıkardılar. Sanki herkes karakterleri ince eleyip sık dokumuşçasına canlandırdı. Tüm kadro yeri geldiğinde doğaçlama da yapabiliyordu. Filmdeki herkesin birbirini tamamladığını hissettim. Hepimiz hala çok yakın arkadaşlarız. Bu filmde herkes sıkı bir bağ kurdu ve o bağ çok güçlü kaldı.'

6. "Oppenhomies diye bir WhatsApp grubunuz olduğu doğru mu?"

6. "Oppenhomies diye bir WhatsApp grubunuz olduğu doğru mu?"

Evet doğru, bu lakabı da Olivia Thirlby buldu.

7. "Sen ve Christopher Nolan'nın eski bir geçmişi var. Bu filmdeki çalışmanızı nasıl etkiledi?"

7. "Sen ve Christopher Nolan'nın eski bir geçmişi var. Bu filmdeki çalışmanızı nasıl etkiledi?"

'Bu benim için çok önemli. Altı filmle birlikte 20 yıla dayanan bir güven bağı bu projenin son derece eğlenceli geçmesini sağladı. Nolan, gün geçtikçe benden mükemmellik bekledi ve birbirimizi bu konuda tatmin ettiğimizi düşünüyorum.'

8. "Bu filmin diğer Nolan filmlerinden farkı neydi?"

8. "Bu filmin diğer Nolan filmlerinden farkı neydi?"

'Nolan bu projede zamanı çok iyi kullandı. Bu projedeyken zamanın en değerli şey olduğunu fark ettim. Zaman boşa harcanabiliyor. Nolan'ın setine gelirsin. Telefon yok, sohbet yok. Video görüntüsü yok, monitör yok. Bu sıkıcı bir ortam olduğu anlamına gelmiyor. Bu sayede herkes projeye daha da odaklanmış olarak devam etti.'

9. "Zaman açısından sıkıntı yaşadınız mı?"

9. "Zaman açısından sıkıntı yaşadınız mı?"

'Hayır, çekimi 57 günde tamamladık. Üçünden biri ön çekimdi. Bu yüzden son derece hızlıydı ama asla aceleye getirmedik. Eksik sahne bırakmadık.'

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10. "Bazı insanları filmi 'çıplak' sahneler nedeniyle eleştirdi. Bu eleştiri hakkında ne düşünüyorsunuz?"

10. "Bazı insanları filmi 'çıplak' sahneler nedeniyle eleştirdi. Bu eleştiri hakkında ne düşünüyorsunuz?"

'Pekala, bence bu şeyler hikaye için gerekli ayrıntılar. Hikayeye aşinaysanız, bu sahneler aslında Jean Tatlock'un kariyerinin yok oluşu ile alakalıydı. İlişkilerini vurgulamanın hayati önem taşıdığını düşünüyorum.'

11. "Akademi Ödülleri töreninin yanı sıra, gelecekte sizi başka neler bekliyor?"

11. "Akademi Ödülleri töreninin yanı sıra, gelecekte sizi başka neler bekliyor?"

'Rol aldığım 'Small Thing Like These' adlı bir bir filmim var. Filmle gerçekten gurur duyuyorum. Yapımcı koltuğunda Matt Damon ve Ben Affleck var. Bu etkinliklere adeta bir 'hokkabaz' gibi aynı anda katılıyorum.'

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