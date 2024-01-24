Başarılı Oyuncu Cillian Murphy, Oppenheimer'ın Oscar Adayı Gösterilmesi Hakkında Konuştu: "Biraz Şok Oldum..."
Başarılı Oyuncu Cillian Murphy, Oppenheimer'ın Oscar Adayı Gösterilmesi Hakkında Konuştu: "Biraz Şok Oldum..."
Kaynak: https://www.nytimes.com/2024/01/23/mo...
Geçtiğimiz yıl Barbie filmiyle kafa kafaya giden Oppenheimer filmi, o dönemin en çok konuşulan filmlerinden biri oldu. Başrolü canlandıran Cillian Murphy ise Oppenheimer filminin Oscar adayı gösterilmesine biraz 'şaşırdığını' dile getirdi. Cillian Murphy verdiği demeçte filmin yapım aşamasına da değindi.
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Aramızda Cillian Murphy'yi duymayan kalmamıştır diye düşünüyoruz. Kendisi Oppenheimer filmiyle adından sıkça söz ettirmişti.
1. "Oppenheimer aday gösterildiğinde televizyonun başında mıydınız?"
2. "Oppenheimer'da canlandırdığınız rol önceki projelerinizden çok farklı. Sizi bu karaktere çeken neydi?"
3. "Role hazırlanmak için hangi adımları attınız?"
4. "Araştırma yaparken Oppenheimer hakkında sizi şaşırtan bir şey var mıydı?"
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5. "Büyük bir oyuncu kadrosuyla çalışmak nasıl bir duyguydu?"
6. "Oppenhomies diye bir WhatsApp grubunuz olduğu doğru mu?"
7. "Sen ve Christopher Nolan'nın eski bir geçmişi var. Bu filmdeki çalışmanızı nasıl etkiledi?"
8. "Bu filmin diğer Nolan filmlerinden farkı neydi?"
9. "Zaman açısından sıkıntı yaşadınız mı?"
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10. "Bazı insanları filmi 'çıplak' sahneler nedeniyle eleştirdi. Bu eleştiri hakkında ne düşünüyorsunuz?"
11. "Akademi Ödülleri töreninin yanı sıra, gelecekte sizi başka neler bekliyor?"
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