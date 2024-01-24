Başarılı Oyuncu Cillian Murphy, Oppenheimer'ın Oscar Adayı Gösterilmesi Hakkında Konuştu: "Biraz Şok Oldum..."

'Pek çok yönden benim için büyük bir çelişkiydi. Oppenheimer aşırı derecede parlak bir insan. Çağdaşlarının çoğu da onun son derece parlak olduğunu söylüyor. Aynı zamanda gençliğinde naif ve kırılgan bir insanmış. Kurgusal bir karakter yazıyor olsaydınız, insanlar bununla özdeşleşemezdi. Ama Oppenheimer da tıpkı bizim gibiydi. Onun insan olması daha kolay özdeşleşmemi sağladı.'