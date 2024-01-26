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Godzilla Minus One Filmi, En İyi Görsel Efekt Dalında Oscar Adaylığı Kazandı!

Godzilla Minus One Filmi, En İyi Görsel Efekt Dalında Oscar Adaylığı Kazandı!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
26.01.2024 - 15:13

2023 yılında binlerce kişinin izlediği Godzilla Minus One filmi, En İyi Görsel Efekt dalında Oscar adayı oldu. Bu film, Godzilla serisindeki ilk Oscar adaylığı kazanan film!

Detaylar.👇

Kaynak: https://bloody-disgusting.com/movie/3...
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Godzilla Minus One, 2023 yılına damga vuran filmlerden bir tanesiydi.

Godzilla Minus One, 2023 yılına damga vuran filmlerden bir tanesiydi.

Japonya'da yaşanan bir savaş sonrasında meydana gelen olaylar zincirini ele alan dram, macera ve aksiyon türündeki film kısa sürede gişede büyük bir başarı yakalamıştı.

Japonya'da yaşanan bir savaş sonrasında meydana gelen olaylar zincirini ele alan dram, macera ve aksiyon türündeki film kısa sürede gişede büyük bir başarı yakalamıştı.

Filmin IMDb puanı ise 10 üzerinden 8.3!

Filmin 26 Ocak'ta Amerika'da tekrardan vizyona girmesiyle Godzilla Minos One, En İyi Görsel Efekt dalında Akademi Ödülü adayı oldu!

Filmin 26 Ocak'ta Amerika'da tekrardan vizyona girmesiyle Godzilla Minos One, En İyi Görsel Efekt dalında Akademi Ödülü adayı oldu!

Film tek Başına The Creator, Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One, Society of the Snow, and Guardians of the Galaxy Volume 3. gibi yapımlarla yarışıyor.

Gozdilla Minus One, şu ana kadar Oscar'a aday gösterilmiş ilk Godzilla filmi!

Gozdilla Minus One, şu ana kadar Oscar'a aday gösterilmiş ilk Godzilla filmi!

Filmin gişede 100 milyon dolarlık bir hasılat yaptığı biliniyor.

Takashi Yamazaki'nin yazıp yönettiği film, son zamanların en çok hasılat yapan filmleri arasında!

Takashi Yamazaki'nin yazıp yönettiği film, son zamanların en çok hasılat yapan filmleri arasında!
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Godzilla Minus One filminin ekibi, adaylık haberini duyunca da bi' hayli sevinmişler. Buyurun.👇

Filmde Naoki Sato'nun müziğiyle Ryunosuke Kamiki, Minami Hamabe, Yuki Yamada, Munetaka Aoki, Hidetaka Yoshioka, Sakura Ando ve Kuranosuke Sasaki rol alıyor.

Filmde Naoki Sato'nun müziğiyle Ryunosuke Kamiki, Minami Hamabe, Yuki Yamada, Munetaka Aoki, Hidetaka Yoshioka, Sakura Ando ve Kuranosuke Sasaki rol alıyor.

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