Godzilla Minus One Filmi, En İyi Görsel Efekt Dalında Oscar Adaylığı Kazandı!
Godzilla Minus One Filmi, En İyi Görsel Efekt Dalında Oscar Adaylığı Kazandı!
Kaynak: https://bloody-disgusting.com/movie/3...
2023 yılında binlerce kişinin izlediği Godzilla Minus One filmi, En İyi Görsel Efekt dalında Oscar adayı oldu. Bu film, Godzilla serisindeki ilk Oscar adaylığı kazanan film!
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Godzilla Minus One, 2023 yılına damga vuran filmlerden bir tanesiydi.
Japonya'da yaşanan bir savaş sonrasında meydana gelen olaylar zincirini ele alan dram, macera ve aksiyon türündeki film kısa sürede gişede büyük bir başarı yakalamıştı.
Filmin 26 Ocak'ta Amerika'da tekrardan vizyona girmesiyle Godzilla Minos One, En İyi Görsel Efekt dalında Akademi Ödülü adayı oldu!
Gozdilla Minus One, şu ana kadar Oscar'a aday gösterilmiş ilk Godzilla filmi!
Takashi Yamazaki'nin yazıp yönettiği film, son zamanların en çok hasılat yapan filmleri arasında!
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Filmde Naoki Sato'nun müziğiyle Ryunosuke Kamiki, Minami Hamabe, Yuki Yamada, Munetaka Aoki, Hidetaka Yoshioka, Sakura Ando ve Kuranosuke Sasaki rol alıyor.
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