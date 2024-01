Dizi Severlere Duyurulur: HBO'dan Netflix'e Büyük Transfer! Sex and the City Hangi Yolda?

HBO'nun Netflix'e lisansladığı diğer dizilerin aksine, 'Sex and the City' şirket için devam eden bir franchise'ın parçası. 'Sex and the City 'nin spinoff dizisi 'And Just Like That' HBO'nun yayın servisinde yayınlanıyor ve üçüncü sezon için prodüksiyona hazırlanıyor. Yöneticiler geçen yıl 'And Just Like That 'in Max yayın hizmetinde en çok izlenen orijinal dizilerden biri olduğunu söyledi. İki kişi, yan dizinin sadece Max'te yayınlanmaya devam edeceğini söyledi.