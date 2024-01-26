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Dizi Severlere Duyurulur: HBO'dan Netflix'e Büyük Transfer! Sex and the City Hangi Yolda?

Dizi Severlere Duyurulur: HBO'dan Netflix'e Büyük Transfer! Sex and the City Hangi Yolda?

dizi Netflix
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
26.01.2024 - 12:55

Medya şirketleri, yayın savaşlarında giderek öne geçen Netflix'e giderek daha fazla program sunuyor. HBO'da bu şirketlerden biri oldu. Son günlerde ünlü dizi ''Sex and the City''nin Netflix'e devredileceği konuşuyor. Detaylar aşağıda 👇

Kaynak: https://www.nytimes.com/2024/01/24/bu...
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"Sex and the City'' nisan ayında Netflix izleyicileriyle buluşuyor.

"Sex and the City'' nisan ayında Netflix izleyicileriyle buluşuyor.

1998'den 2004'e kadar yayınlanan HBO komedisi 'Sex and the City 'nin her sezonunun Nisan ayı başında Netflix'te yayınlanmaya başlayacağı söyleniyor. HBO uzun süredir dizilerini Netflix'e lisanslamama politikası izliyordu; ta ki geçen yıl 'Six Feet Under', 'Insecure', 'Band of Brothers', 'The Pacific' ve 'Ballers' gibi dizileri gönderene kadar. Bu eski dizilerden bazıları Netflix'te yayınlanmaya başladıktan sonra hızla en çok izlenen ilk 10 dizi listesine girdi. HBO'nun kütüphanesindeki en ünlü yapımlardan biri olan dizinin lisansı için Netflix'in ne kadar ödeyeceği henüz netlik kazanmadı.

HBO'nun Netflix'e lisansladığı ilk dizi ''Sex and the City'' değil ama en ünlüsü.

HBO'nun Netflix'e lisansladığı ilk dizi ''Sex and the City'' değil ama en ünlüsü.

HBO'nun Netflix'e lisansladığı diğer dizilerin aksine, 'Sex and the City' şirket için devam eden bir franchise'ın parçası. 'Sex and the City 'nin spinoff dizisi 'And Just Like That' HBO'nun yayın servisinde yayınlanıyor ve üçüncü sezon için prodüksiyona hazırlanıyor. Yöneticiler geçen yıl 'And Just Like That 'in Max yayın hizmetinde en çok izlenen orijinal dizilerden biri olduğunu söyledi. İki kişi, yan dizinin sadece Max'te yayınlanmaya devam edeceğini söyledi.

Netflix'in sıkışık durumdaki rakiplerinden dizi lisanslaması zaten yeni bir şey değil.

Netflix'in sıkışık durumdaki rakiplerinden dizi lisanslaması zaten yeni bir şey değil.

Bu gelişme, Netflix'in birçok rakibinin karşı karşıya olduğu sıkışık mali durumdan yararlandığının bir başka örneği. HBO'nun ana şirketi, borç batağındaki Warner Bros Discovery, anlaşmadan nakit akışı sağlarken, Netflix de insanların abone olmasını sağlayan bir hamle olarak daha fazla sevilen dizi ve film biriktirecek. Netflix'in eş genel müdürü Ted Sarandos Salı günü yaptığı üç aylık kazanç çağrısında, 'Stüdyoların yeniden lisans vermeye daha açık olmasından heyecan duyuyorum ve onlara iş için açık olduğumuzu söylemekten heyecan duyuyorum' dedi.

Netflix ise sürekli yeni yayınlar alarak rakipleriyle arasını açıyor.

Netflix ise sürekli yeni yayınlar alarak rakipleriyle arasını açıyor.

Yaklaşık beş yıl önce Disney ve Warner Bros Discovery gibi medya şirketleri 'Friends', 'The Office' ve 'Moana' gibi birçok popüler dizi ve filmi Netflix'ten çekmişti. Şirketler popüler dizileri kullanarak insanları Disney+ (2019'da yayına girecek) ve Max (2020) gibi yeni yayın hizmetlerine abone olmaya teşvik etmek istiyordu. Ancak hala yayıncılıkta anlamlı kârlar elde etmeye çalışan ve kablo gelirlerinin düşmesiyle mücadele eden bu şirketlerden bazıları rotayı tersine çevirdi. Warner Bros Discovery geçtiğimiz aylarda 'Dune' ve 'Prometheus' filmlerini lisansladı ve Disney de Netflix'e film ve eski dizileri kiralıyor. Birçok yönetici ve sektör analisti, lisanslamaya dönüşün diğer yayın şirketlerinin Netflix'i yakalama şansının azaldığının altını çizdiği sonucuna vardı.

Birçok yayın şirketi çok zor durumda olmasına rağmen Netflix 5 miyar dolardan fazla kar etti.

Birçok yayın şirketi çok zor durumda olmasına rağmen Netflix 5 miyar dolardan fazla kar etti.

MoffettNathanson adlı bir araştırma şirketi bu hafta yatırımcılara Netflix'in geçen yıl lisanslı içerik artışından faydalandığını söyledi ve USA Network'ün beklenmedik bir yayın hiti haline gelen eski dizisi 'Suits 'i örnek gösterdi. Firma, 'Bu stratejinin Netflix'i daha güçlü ve daha verimli hale getirmesine rağmen, Netflix'in rakipleri canavarı beslemeye istekli görünüyor' dedi. Netflix Salı günü dünya çapında 260 milyon abonesi olduğunu bildirdi. Birçok şirket yayın hizmetlerinden para kaybederken, Netflix geçen yıl 5 milyar dolardan fazla kar elde etti.

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HBO'da yeni döneme ayak uydurup, Netflix'e karşı ayakta kalmaya çalışıyor.

HBO'da yeni döneme ayak uydurup, Netflix'e karşı ayakta kalmaya çalışıyor.

HBO'nun başkanı Casey Bloys Kasım ayında bir medya etkinliğinde 'Başarılı olan dizilerimizi korumamız gerekiyor' dedi. 'Ancak televizyonda yeterince uzun süre çalıştım, eskiden sendikasyon altın küptü, pirinç yüzüktü, şovunuzun ilk yayınından sonra devam edeceği ve bir hayatı olacağı anlamına geliyordu.' Bay Bloys, Netflix'te yayınlanmaya başladıktan sonra bazı dizilerin Max'te izlenme oranlarında bir 'artış' görüldüğünü belirtti. Netflix'teki tüm HBO dizileri gibi 'Sex and the City' de Max'te yayınlanmaya devam edecek.

Peki sen bu yayın savaşları hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda buluşalım 👇

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