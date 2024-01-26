Dizi Severlere Duyurulur: HBO'dan Netflix'e Büyük Transfer! Sex and the City Hangi Yolda?
Dizi Severlere Duyurulur: HBO'dan Netflix'e Büyük Transfer! Sex and the City Hangi Yolda?
Kaynak: https://www.nytimes.com/2024/01/24/bu...
Medya şirketleri, yayın savaşlarında giderek öne geçen Netflix'e giderek daha fazla program sunuyor. HBO'da bu şirketlerden biri oldu. Son günlerde ünlü dizi ''Sex and the City''nin Netflix'e devredileceği konuşuyor. Detaylar aşağıda 👇
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"Sex and the City'' nisan ayında Netflix izleyicileriyle buluşuyor.
HBO'nun Netflix'e lisansladığı ilk dizi ''Sex and the City'' değil ama en ünlüsü.
Netflix'in sıkışık durumdaki rakiplerinden dizi lisanslaması zaten yeni bir şey değil.
Netflix ise sürekli yeni yayınlar alarak rakipleriyle arasını açıyor.
Birçok yayın şirketi çok zor durumda olmasına rağmen Netflix 5 miyar dolardan fazla kar etti.
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HBO'da yeni döneme ayak uydurup, Netflix'e karşı ayakta kalmaya çalışıyor.
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