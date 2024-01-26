Dizi Severlere Duyurulur: HBO'dan Netflix'e Büyük Transfer! Sex and the City Hangi Yolda?

HBO'nun başkanı Casey Bloys Kasım ayında bir medya etkinliğinde 'Başarılı olan dizilerimizi korumamız gerekiyor' dedi. 'Ancak televizyonda yeterince uzun süre çalıştım, eskiden sendikasyon altın küptü, pirinç yüzüktü, şovunuzun ilk yayınından sonra devam edeceği ve bir hayatı olacağı anlamına geliyordu.' Bay Bloys, Netflix'te yayınlanmaya başladıktan sonra bazı dizilerin Max'te izlenme oranlarında bir 'artış' görüldüğünü belirtti. Netflix'teki tüm HBO dizileri gibi 'Sex and the City' de Max'te yayınlanmaya devam edecek.

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