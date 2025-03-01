Mutlaka Okunması Gereken 10 Beyin Kitabı
'Beyin, evrendeki en karmaşık nesnedir.' – V. S. Ramachandran.
Buna tüm kalbimle katılıyorum. Beynimizi anlamak, aslında kendimizi anlamak demek. Düşüncelerimiz nereden geliyor? Duygularımız nasıl şekilleniyor? Bilincimizin derinliklerinde neler yatıyor? İşte bu sorular, beni her zaman büyülemiştir. Çünkü beynimiz yalnızca bir organ değil; dünyayı algılama biçimimiz, hikâyeler yaratma yeteneğimiz ve kim olduğumuzun en büyük kanıtı.
Bu yüzden, beynin sırlarını çözmeye çalışan en iyi kitapları bir araya getirmek istedim. Nörobilimden psikolojiye, bilinçaltının gizemlerinden yaratıcılığın kaynağına kadar uzanan bu kitaplar, hepimizin zihnini açacak nitelikte. Eğer siz de düşüncelerinizin nasıl şekillendiğini, kararlarınızın ardındaki mekanizmaları ve insan olmanın doğasını merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz.
Şimdi, birlikte bu büyüleyici keşif yolculuğuna çıkalım!
1. Sinaps: Beynimizin ve Kararlarımızın Sıradışı Hikayesi – Uğur Batı
2. İFA (İnsanın Fabrika Ayarları) – Sinan Canan
3. Ben Bilmem Beynim Bilir – Uğur Batı
4. Incognito: İnsan Beyninin Gizli Hayatı – David Eagleman
5. İnsan Beyninin Gizemi – Sam Kean
6. Bilinç: Beyin, Zihin ve Benliğin Keşfi – Sultan Tarlacı
7. İnsanın Anlam Arayışı – Viktor Emil Frankl
8. Bilinçaltının Gücü – Joseph Murphy
9. Neden Böyleyim? Nasıl Değişebilirim? – Emre Özarslan
10. Öykücü Beyin: Beyindeki Hayaletler’in Yazarı Bir Nöroloğun Bizi İnsan Kılanın Ne Olduğuna Dair Arayışı- V. S. Ramachandran
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