Nursel Ergin'in Kanser Açıklamasından O Ses'te Hadise'nin Bloklanmasına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Nursel Ergin'in Kanser Açıklamasından O Ses'te Hadise'nin Bloklanmasına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
1 Mart Cumartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Ramazan ayı geldiğinde nostaljik bir sayfa açılıyor. Hayatımızda belki de bu kadar huzurlu ve konfor alanında hissettiğimiz başka bir dönem olamaz. Bu da hep bildiğimiz şeyleri izliyor olmamız olabilir. Yıllardır Ramazan ayının geldiğini haber veren film, program ve haberler var. Ekranda izlediğimiz Ramazan içeriklerine gelin birlikte bakalım... Size de Ramazan'ın geldiğini bunlar haber vermiyor mu? Bize yazmayı unutmayın!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Kızılcık Şerbeti'nin geçtiğimiz bölümünde son sahne herkesi dumur etti. Başta imam İlhami'ye aşık olan Nursema, yanlış bir evlilik yaptığını anladı. Ailesi tarafından zorla onu sevmeyen biriyle evlendirilmeye çalışılan Nursema'nın aklı epey karıştı. En son nişan sahnesinde işler iyice karıştı. Evleneceği adama "Firaz" diye seslenen Nursema'nın fragmanda annesi Pembe'den tokat yediği anlar ses getirdi. Gelecek bölümlerde neler olacak, merak konusu oldu. Oda TV'den Sina Koloğlu'nun haberine göre, dizide ayrılık rüzgarları esecek. İşte detaylar...
3. Ramazan ayı geldiğinde milyonlarca insan iftar sofralarında buluşurken, televizyon sektöründe çalışanlar için de düzen değişiyor. Ramazan'da oruç tutan oyuncular ve set ekibi için uzun saatler süren çekimler, sahne gereklilikleri ve set koşulları zorluk yaratabiliyor. Acaba bu durumun bir kolaylığı var mı? Bu soruya geçtiğimiz yıl set çalışanı Yener Yalçın açıklama getirmişti. Yalçın'ın açıklamaları doğrultusunda Ramazan ayında çekim programlarında ve senaryolarda bazı değişiklikler yapılıyor. Özellikle oruç tutan oyuncular için özel düzenlemeler devreye giriyor.
4. O Ses Türkiye'ye bu akşam görme engelli yarışmacının muhteşem sesi damgasını vurdu. 18 yaşındaki Mert Özer, performansının yanı sıra başarısı ile de dikkat çekti. 4 jüri üyesini birden döndürmeyi başaran Mert için Gökhan ve Hadise birbirine girdi. Gökhan, Hadise'yi bloklayınca Mert'in "çocukluk hayalim" dediği jüri üyesini seçmesini engellemesi sosyal medyada tepkilere neden oldu. Mert sonunda hangi jüri üyesini seçti? İşte detaylar...
5. Gündüz kuşağının sevilen isimlerinden Nursel Ergin, uzun süredir sunuculuğunu üstlendiği Gelinim Mutfakta'yı bir anda bırakmıştı. Şimdilerde atv'de yayınlanan Mutfak Bahane programıyla geri dönen Ergin, Günaydın'a konuk oldu. Ergin, son 8 ayda 2 farklı kanser türüyle mücadele ettiğini açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Ramazan'ın gelişinin habercisi Nihat Hatipoğlu, yıllardır iftar ve sahur programlarıyla evlerimize konuk oluyor. Artık klasikleşen program bu Ramazan'da da ekranlarda yer almaya hazırlanırken Nihat Hatipoğlu'na geçmiş yıllarda sorulmuş en absürt soruları sizler için derledik.
7. atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına katılan ve dilencilik yaptığını söyleyen Ferhat isimli şahıs, aylık kazancıyla dudak uçuklattı. Ferhat, aylık kazancını "Cumhurbaşkanı alamaz o parayı... Aylık kazancım 200-300 bin TL" şeklinde açıkladı.
8. Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Dramla komediyi harmanlayan yegane dizilerden olan Şerbo'ya haliyle izleyicilerden mizah dolu paylaşımlar geldi. Dizinin izleyicilerinin hafta boyunca yaptığı paylaşımları sizler için derledik. Şerbo'ya bir de izleyici gözünden bakalım diyorsanız içeriğimize buyurun...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın