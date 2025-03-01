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Esra Erol'a Çıkan Dilenci Aylık Kazancının 200 - 300 Bin TL Olduğunu Söyledi

Esra Erol'a Çıkan Dilenci Aylık Kazancının 200 - 300 Bin TL Olduğunu Söyledi

Esra Erol
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
01.03.2025 - 13:25 Son Güncelleme: 01.03.2025 - 13:37

atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına katılan ve dilencilik yaptığını söyleyen Ferhat isimli şahıs, aylık kazancıyla dudak uçuklattı. Ferhat, aylık kazancını 'Cumhurbaşkanı alamaz o parayı... Aylık kazancım 200-300 bin TL' şeklinde açıkladı.

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atv'nin fenomen gündüz kuşağı programı Esra Erol'da yine gündeme bomba gibi bir olayla düştü.

atv'nin fenomen gündüz kuşağı programı Esra Erol'da yine gündeme bomba gibi bir olayla düştü.

Sevgilisini kaçırdığı iddiasıyla programa çıkan Ferhat, açıklamalarıyla kısa sürede izleyenleri şoke etti.

Dilenci olduğunu "Ben dilenciyim. Her yerde dileniyorum ben." sözleriyle açıklayan Ferhat, bu sayede para biriktirdiğini anlattı.

Dilenci olduğunu "Ben dilenciyim. Her yerde dileniyorum ben." sözleriyle açıklayan Ferhat, bu sayede para biriktirdiğini anlattı.

Esra Erol, Ferhat'ın bu sözlerine sinirlenerek 'Niye dileniyorsun çakı gibi delikanlısın. Ne diyorsun dilenirken? Taşı sıksan suyunu çıkartırsın.' diyerek tepki gösterdi.

Ferhat, asıl bombayı Esra Erol'un kazancını sormasıyla patlattı.

Ferhat, asıl bombayı Esra Erol'un kazancını sormasıyla patlattı.

'Cumhurbaşkanı alamaz o parayı.' diyen Ferhat, aylık kazancının 200-300 bin TL aralığında olduğunu açıkladı.

Bunun üzerine Esra Erol, İçişleri Bakanlığı'na seslendi.

Bunun üzerine Esra Erol, İçişleri Bakanlığı'na seslendi.

'Dilenerek mi? Vay... İçişleri Bakanlığına çağrıda bulunalım buradan. Sokakta gördükleri dilencilere acımasınlar.'

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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