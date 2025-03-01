Esra Erol'a Çıkan Dilenci Aylık Kazancının 200 - 300 Bin TL Olduğunu Söyledi
Esra Erol'a Çıkan Dilenci Aylık Kazancının 200 - 300 Bin TL Olduğunu Söyledi
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atv'nin fenomen gündüz kuşağı programı Esra Erol'da yine gündeme bomba gibi bir olayla düştü.
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Dilenci olduğunu "Ben dilenciyim. Her yerde dileniyorum ben." sözleriyle açıklayan Ferhat, bu sayede para biriktirdiğini anlattı.
Ferhat, asıl bombayı Esra Erol'un kazancını sormasıyla patlattı.
Bunun üzerine Esra Erol, İçişleri Bakanlığı'na seslendi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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