onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Kızıl Goncalar'daki "Ramazan Kim?" Sahnesi Ramazan Başlarken Tekrardan Viral Oldu!

Kızıl Goncalar'daki "Ramazan Kim?" Sahnesi Ramazan Başlarken Tekrardan Viral Oldu!

Kızıl Goncalar
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
28.02.2025 - 23:41

Kızıl Goncalar dizisinde Mert Yazıcıoğlu'nun hayat verdiği Cüneyd karakteri ile Esma Yılmaz'ın canlandırdığı Mira karakteri arasında geçen diyalog geçtiğimiz sezona damga vurmuştu. 'Ramazan kim?' sahnesi o dönem viral olurken söz konusu sahne Ramazan'ın gelişiyle beraber tekrardan gündeme oturdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

NOW'ın iddialı dizisi Kızıl Goncalar, 2 sezondur pazartesi akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

NOW'ın iddialı dizisi Kızıl Goncalar, 2 sezondur pazartesi akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Mert Yazıcıoğlu, Özcan Deniz, Mina Demirtaş, Özgü Namal'ın başrollerde yer aldığı dizinin her sahnesi ayrı olay olurken bu defa geçmişten bir sahne gündeme oturdu.

Hangi sahneden bahsettiğimizi merak ediyorsanız sizi şöyle alalım:

Hangi sahneden bahsettiğimizi merak ediyorsanız sizi şöyle alalım:

Hatırlarsanız geçtiğimiz sene Ramazan ayında yayınlanan bölümlerde Cüneyd ve Mira arasında 'Ramazan kim?' sohbeti herkesi şaşırtmıştı.

Sahnede Cüneyd'le buluşan Mira, Cüneyd'in Ramazan olduğu için oruçlu olduğunu bir türlü anlamamıştı.

Sahnede Cüneyd'le buluşan Mira, Cüneyd'in Ramazan olduğu için oruçlu olduğunu bir türlü anlamamıştı.

Cüneyd'in Ramazan demesi karşılığında 'Ramazan kim?' diye soran Mira, ayrıca Recep ve Şaban aylarını da bir tanıdık sanmıştı.

Söz konusu sahne yayınlandığı dönem tartışma yaratıp gündem olurken 2. sezonda da gündeme oturdu.

Söz konusu sahne yayınlandığı dönem tartışma yaratıp gündem olurken 2. sezonda da gündeme oturdu.

Ramazan'ın gelmesiyle pek çok Kızıl Goncalar izleyicisi, 'Ramazan kim?' sahnesini paylaşmaya başladı.

İşte yeniden viral olan o sahne:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın