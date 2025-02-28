Kızıl Goncalar'daki "Ramazan Kim?" Sahnesi Ramazan Başlarken Tekrardan Viral Oldu!
Kızıl Goncalar'daki "Ramazan Kim?" Sahnesi Ramazan Başlarken Tekrardan Viral Oldu!
Kızıl Goncalar dizisinde Mert Yazıcıoğlu'nun hayat verdiği Cüneyd karakteri ile Esma Yılmaz'ın canlandırdığı Mira karakteri arasında geçen diyalog geçtiğimiz sezona damga vurmuştu. 'Ramazan kim?' sahnesi o dönem viral olurken söz konusu sahne Ramazan'ın gelişiyle beraber tekrardan gündeme oturdu.
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NOW'ın iddialı dizisi Kızıl Goncalar, 2 sezondur pazartesi akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.
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Hangi sahneden bahsettiğimizi merak ediyorsanız sizi şöyle alalım:
Sahnede Cüneyd'le buluşan Mira, Cüneyd'in Ramazan olduğu için oruçlu olduğunu bir türlü anlamamıştı.
Söz konusu sahne yayınlandığı dönem tartışma yaratıp gündem olurken 2. sezonda da gündeme oturdu.
İşte yeniden viral olan o sahne:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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