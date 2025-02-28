Diyanet-Sen'den Gündüz Kuşağı Programlarının Kaldırılması İçin İmza Kampanyası

'Aile; insanın şahsiyet kazandığı, içerisinde sadece yeni nesillerin değil geleceğin inşa edildiği toplumumuzun yapı taşıdır. Ailenin bu eşsiz ve yeri doldurulamaz konumu medeniyetimizin de temelidir. Anayasa da aileyi toplumun temeli olarak kabul etmekte ve ailenin korunmasını devletin görevi olarak ifade etmektedir. Oysa bugün aile müessesi hiç olmadığı kadar büyük ve çok katmanlı bir tehdit altındadır. Bu bakımdan aileyi korumaya yönelik yapılan çalışmalar, atılan adımlar olumlu ancak yetersizdir.'