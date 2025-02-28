Diyanet-Sen'den Gündüz Kuşağı Programlarının Kaldırılması İçin İmza Kampanyası
Diyanet-Sen'den Gündüz Kuşağı Programlarının Kaldırılması İçin İmza Kampanyası
Diyanet-Sen, RTÜK tarafından gündüz kuşağı programlarının kaldırılması, diziler ve dijital platformların da daha sıkı denetlenmesini amaçlayan imza kampanyası başlattı. Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, MEMUR-SEN Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
KAYNAK: ANKA Haber Ajansı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Diyanet-Sen, Ankara’da bulunan MEMUR-SEN Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısı ile açıklama yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Basın açıklamasını yapan Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız şunları kaydetti:
Yıldız, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine dair 6284 sayılı kanunun aileyi sarsan bir kanun olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını Aile Yılı ilan etmesi dolayısıyla bu yıla özel bir eylem planı hazırladıklarını duyuran Yıldız, ayrıca şu ifadelerde bulundu:
Yıldız, başlattıkları kampanyaya ilişkin şu ayrıntıları aktardı:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın