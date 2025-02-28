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Diyanet-Sen'den Gündüz Kuşağı Programlarının Kaldırılması İçin İmza Kampanyası

Diyanet-Sen'den Gündüz Kuşağı Programlarının Kaldırılması İçin İmza Kampanyası

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
28.02.2025 - 20:46

Diyanet-Sen, RTÜK tarafından gündüz kuşağı programlarının kaldırılması, diziler ve dijital platformların da daha sıkı denetlenmesini amaçlayan imza kampanyası başlattı. Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, MEMUR-SEN Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

KAYNAK: ANKA Haber Ajansı

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Diyanet-Sen, Ankara’da bulunan MEMUR-SEN Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısı ile açıklama yaptı.

Diyanet-Sen, Ankara’da bulunan MEMUR-SEN Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısı ile açıklama yaptı.

Basın açıklamasını yapan Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız şunları kaydetti:

Basın açıklamasını yapan Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız şunları kaydetti:

'Aile; insanın şahsiyet kazandığı, içerisinde sadece yeni nesillerin değil geleceğin inşa edildiği toplumumuzun yapı taşıdır. Ailenin bu eşsiz ve yeri doldurulamaz konumu medeniyetimizin de temelidir. Anayasa da aileyi toplumun temeli olarak kabul etmekte ve ailenin korunmasını devletin görevi olarak ifade etmektedir. Oysa bugün aile müessesi hiç olmadığı kadar büyük ve çok katmanlı bir tehdit altındadır. Bu bakımdan aileyi korumaya yönelik yapılan çalışmalar, atılan adımlar olumlu ancak yetersizdir.'

Yıldız, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine dair 6284 sayılı kanunun aileyi sarsan bir kanun olduğunu belirtti.

Yıldız, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine dair 6284 sayılı kanunun aileyi sarsan bir kanun olduğunu belirtti.

'İstanbul Sözleşmesi’ne istinaden ulusal mevzuatta yapılan düzenlemeler, kurulan kurum ve mekanizmalar Sözleşme’nin feshinden sonra da devam etmekte, Sözleşme’nin hayaleti hukuk sistemimizde dolaşmaktadır. Bu noktada İstanbul Sözleşmesi’nin ruhuyla hazırlanan ve adında ‘Ailenin Korunması’ ifadesi olmakla birlikte ailenin korunmasıyla ilgili hükümler içermeyen 6284 sayılı Kanun mevcut haliyle aileyi koruyan değil aileyi sarsan bir kimlik taşımaktadır. Modern politik ve sosyoekonomik yapılar ile kapitalist çalışma düzeninin aileyi paranteze alması temel bir sorundur. İş verimine odaklanan düzenlenmeler, nüfusun azalmasından ailenin sürdürülebilirliğine değin birçok alanda problemlere neden olmaktadır. Kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla aileyi oluşturan bütün bireyler bu kurguda hırpalanmakta, devletin korumayı taahhüt ettiği aile kurumu zayıflamaktadır.'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını Aile Yılı ilan etmesi dolayısıyla bu yıla özel bir eylem planı hazırladıklarını duyuran Yıldız, ayrıca şu ifadelerde bulundu:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını Aile Yılı ilan etmesi dolayısıyla bu yıla özel bir eylem planı hazırladıklarını duyuran Yıldız, ayrıca şu ifadelerde bulundu:

'Aile medeniyet mücadelesinin okçular tepesidir. Aileyi ve nesli hedef alan küresel ifsada karşı medeniyet birikimimizin ırmaklarından beslenen bir tasavvurla aileyi koruyacak tedbir ve mekanizmaları geliştirmek, sapkın lobilere, küresel ifsada karşı insanı, aileyi, hakikati savunmak zorundayız. Aileyi kriminalleştiren, mahremiyeti yok eden, sapkınlığı yaygınlaştıran sabah programlarına, dizilere, dijital platformların yayınlarına karşı sıkı tedbirlerin alınması için ülke çapında imza kampanyası gerçekleştireceğiz. Toplumda yükselen tepkiyi görmesi ve daha sıkı tedbir alması için bu programları kitlesel olarak RTÜK’e şikâyet edeceğiz. 81 ilde yapacağımız basın açıklamaları ve etkinliklerle bu konuyu gündemde tutacağız.'

Yıldız, başlattıkları kampanyaya ilişkin şu ayrıntıları aktardı:

Yıldız, başlattıkları kampanyaya ilişkin şu ayrıntıları aktardı:

'Bugün, buradan ilk adım olarak gündüz kuşağı programlarının kaldırılması, dijital platformların ve dizilerin daha sıkı denetlenmesi için planladığımız imza kampanyasını başlatıyoruz. İmza kampanyamızla ilgili detayları internet sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan duyuracağız. Diyanet-Sen olarak diyoruz ki aileyi korumak farz-ı kifaye değil, farz-ı ayndır. Herkesin üzerine düşen hem kollektif hem de ferdi bir sorumluluktur.'

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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