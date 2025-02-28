Ramazan Sofrası Yüzde 45 Zamlandı: Diyanet İşleri Başkanı “Lüks Sofralardan Uzak Duralım” Uyarısı Yaptı

2024 yılında Ramazan ayı temel mutfak harcamaları 7 bin 249 liraydı. 2025 yılında ise yüzde 45.75 artarak 10 bin 565 liraya yükseldi.

Mercimekte yüzde 51,61, kırmızı ette yüzde 55,10'luk artış kaydedilirken, ayçiçek yağındaki artış yüzde 62,28 olarak ölçüldü. En yüksek maliyet farkı ise yüzde 121,79 ile kahve de gerçekleşirken en düşük farksa yüzde 9,75 ile salça da kaydedildi.