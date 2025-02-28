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Ramazan Sofrası Yüzde 45 Zamlandı: Diyanet İşleri Başkanı “Lüks Sofralardan Uzak Duralım” Uyarısı Yaptı

Ramazan Sofrası Yüzde 45 Zamlandı: Diyanet İşleri Başkanı “Lüks Sofralardan Uzak Duralım” Uyarısı Yaptı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
28.02.2025 - 19:12 Son Güncelleme: 28.02.2025 - 19:26

Ramazan ayı geldi. Milyonlarca vatandaş 28 Şubat’ı 1 Mart Cumartesi gününe bağlayan gece sahura kalkacak ve 2025’in ilk orucunu tutmaya başlayacak. Huzur, bereket ve bolluk ayı Ramazan’da sofralar bu sene zamlarla boş kalacak. İstanbul Planlama Ajansı (İPA), “Ramazan Ayı Temel Mutfak Harcaması” sonuçlarını yayımladı. 2024 yılında 7 bin 249 olan mutfak harcaması 2025 Ramazan’da 10 bin 556 TL’ye yükseldi. Bir senelik artış yüzde 45.75’i buldu.

Vatandaş kara kara orucunu nasıl açacağını düşünürken Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan 'Lüks ve israfın sergilendiği, ihtiyaç sahiplerinin unutulduğu iftar sofraları kurmayalım” açıklaması geldi.

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Milyonlarca Müslüman, bu gece ilk sahuruna kalkacak. 1 Mart 2025 Cumartesi günü de ilk oruçlar açılacak.

Milyonlarca Müslüman, bu gece ilk sahuruna kalkacak. 1 Mart 2025 Cumartesi günü de ilk oruçlar açılacak.

Ramazan bolluk, bereket ayı olarak biliniyor. Ancak gıdaya yapılan zamlar vatandaşa “Orucu nasıl açacağız?” sorusunu sordurtuyor.

İPA, Ramazan ayı temel mutfak harcamalarına dair araştırmasını yayımladı.

İPA, Ramazan ayı temel mutfak harcamalarına dair araştırmasını yayımladı.
twitter.com

2024 yılında Ramazan ayı temel mutfak harcamaları 7 bin 249 liraydı. 2025 yılında ise yüzde 45.75 artarak 10 bin 565 liraya yükseldi.

Mercimekte yüzde 51,61, kırmızı ette yüzde 55,10'luk artış kaydedilirken, ayçiçek yağındaki artış yüzde 62,28 olarak ölçüldü. En yüksek maliyet farkı ise yüzde 121,79 ile kahve de gerçekleşirken en düşük farksa yüzde 9,75 ile salça da kaydedildi.

Hangi ürün ne kadar arttı?

Hangi ürün ne kadar arttı?

En fazla artış yüzde 121,79 ile kahve oldu. Kahveyi yüzde 62,28 ile ayçiçek yağı izledi. En fazla artış kaydedilen üçüncü ürün yüzde 55,10 artışla et-kıyma oldu. Tavuk eti ürünlerinde artış yüzde 43,13 olarak ölçüldü.

Temel gıda maddelerinde yıllık değişim şöyle oldu 👇

Temel gıda maddelerinde yıllık değişim şöyle oldu 👇

  • Pirinç % 33,36

  • Un % 40,60

  • Bulgur % 35,49

  • Ekmek % 31,77

  • Makarna % 35,88

  • Şehriye % 39,31

  • Et-Kıyma % 55,10

  • Tavuk Eti % 43,13

  • Süt % 42,54

  • Beyaz Peynir % 39,90

  • Yumurta % 24,90

  • Ayçiçek Yağı % 62,28

  • Kuru Fasulye % 35,01

  • Nohut % 40,46

  • Mercimek % 51,61

  • Salça % 9,75

  • Zeytin % 22,35

  • Toz Şeker % 28,60

  • Kahve % 121,79

  • Çay % 54,85

İPA Başkanı Doç. Dr. Buğra Gökce: "Bu yıl Ramazan Sofraları küçülecek, halkımız Ramazan Ayı’nı ne yazık ki buruk yaşayacak."

İPA Başkanı Doç. Dr. Buğra Gökce: "Bu yıl Ramazan Sofraları küçülecek, halkımız Ramazan Ayı’nı ne yazık ki buruk yaşayacak."
twitter.com

İPA Başkanı Gökce, araştırmaya dair şu paylaşımı yaptı:

'Bu yıl Ramazan sofrası kurmak geçen yıla göre yüzde 45 daha pahalı

 Yüksek gıda enflasyonu ramazan sofralarını da vurdu. Savaş halindeki Rusya ve Ukrayna’da bile gıda enflasyonu yüzde 10’un altında. Türkiye’deki gıda enflasyonu Avrupa’daki 10 ülkedeki gıda enflasyonunun toplamı kadar.

Aynı dönemde asgari ücret yüzde 30 arttı. Ücretlerdeki artış gıda enflasyonuna yetişemediği için bu yıl Ramazan Sofraları küçülecek, halkımız Ramazan Ayı’nı ne yazık ki buruk yaşayacak.'

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: “Lüks ve israfın sergilendiği iftar sofraları kurmayalım.”

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: “Lüks ve israfın sergilendiği iftar sofraları kurmayalım.”

Vatandaşın alım gücü ve ürünlerdeki fiyat değişimleri ortadayken Erbaş’tan “lüksten kaçının” uyarısı geldi. 

Erbaş, “Lüks ve israfın sergilendiği, ihtiyaç sahiplerinin unutulduğu iftar sofraları kurmayalım. Mazluma, yoksula, kimsesize, yetim ve öksüze kol kanat gerelim, iftar sofralarımızı muhtaçlarla paylaşalım” dedi.

Erbaş'ın açıklamalarına tepki geldi. İşte o yorumlar 👇

Erbaş'ın açıklamalarına tepki geldi. İşte o yorumlar 👇
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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