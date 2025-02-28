Ramazan Sofrası Yüzde 45 Zamlandı: Diyanet İşleri Başkanı “Lüks Sofralardan Uzak Duralım” Uyarısı Yaptı
Ramazan Sofrası Yüzde 45 Zamlandı: Diyanet İşleri Başkanı “Lüks Sofralardan Uzak Duralım” Uyarısı Yaptı
Ramazan ayı geldi. Milyonlarca vatandaş 28 Şubat’ı 1 Mart Cumartesi gününe bağlayan gece sahura kalkacak ve 2025’in ilk orucunu tutmaya başlayacak. Huzur, bereket ve bolluk ayı Ramazan’da sofralar bu sene zamlarla boş kalacak. İstanbul Planlama Ajansı (İPA), “Ramazan Ayı Temel Mutfak Harcaması” sonuçlarını yayımladı. 2024 yılında 7 bin 249 olan mutfak harcaması 2025 Ramazan’da 10 bin 556 TL’ye yükseldi. Bir senelik artış yüzde 45.75’i buldu.
Vatandaş kara kara orucunu nasıl açacağını düşünürken Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan 'Lüks ve israfın sergilendiği, ihtiyaç sahiplerinin unutulduğu iftar sofraları kurmayalım” açıklaması geldi.
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Milyonlarca Müslüman, bu gece ilk sahuruna kalkacak. 1 Mart 2025 Cumartesi günü de ilk oruçlar açılacak.
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İPA, Ramazan ayı temel mutfak harcamalarına dair araştırmasını yayımladı.
Hangi ürün ne kadar arttı?
Temel gıda maddelerinde yıllık değişim şöyle oldu 👇
İPA Başkanı Doç. Dr. Buğra Gökce: "Bu yıl Ramazan Sofraları küçülecek, halkımız Ramazan Ayı’nı ne yazık ki buruk yaşayacak."
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: “Lüks ve israfın sergilendiği iftar sofraları kurmayalım.”
Erbaş'ın açıklamalarına tepki geldi. İşte o yorumlar 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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