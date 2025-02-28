Van’da Ramazan Öncesi Ucuz Et İçin Uzun Kuyruklar Oluştu: “Geçim Olsa Sabahın 5’inde Gelip Sıraya Girmezdik”

Ramazan arifesinde, Van’da vatandaşlar ucuz et alabilmek için Et ve Süt Kurumu önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Soğuk havaya rağmen, vatandaşlar saatlerce kuyrukta beklemek zorunda kaldı. Emekli bir vatandaş, geçim sıkıntısını dile getirerek, 'Geçim olsa evimizde otururduk, eti kasaptan alırdık, sabahın 5’inde gelip burada sıraya girmezdik' dedi.

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