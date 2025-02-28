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Van’da Ramazan Öncesi Ucuz Et İçin Uzun Kuyruklar Oluştu: “Geçim Olsa Sabahın 5’inde Gelip Sıraya Girmezdik”

Van’da Ramazan Öncesi Ucuz Et İçin Uzun Kuyruklar Oluştu: “Geçim Olsa Sabahın 5’inde Gelip Sıraya Girmezdik”

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
28.02.2025 - 15:40

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Ramazan arifesinde, Van’da vatandaşlar ucuz et alabilmek için Et ve Süt Kurumu önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Soğuk havaya rağmen, vatandaşlar saatlerce kuyrukta beklemek zorunda kaldı. Emekli bir vatandaş, geçim sıkıntısını dile getirerek, 'Geçim olsa evimizde otururduk, eti kasaptan alırdık, sabahın 5’inde gelip burada sıraya girmezdik' dedi.

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Van’daki Et ve Süt Kurumu önünde, Ramazan öncesi ucuz et almak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde kuyruğa girdi.

Van’daki Et ve Süt Kurumu önünde, Ramazan öncesi ucuz et almak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde kuyruğa girdi.

Zaman zaman eksi 10 dereceyi bulan soğuk havaya rağmen, vatandaşlar uzun süre bekledi.

"Emekliyiz, mecbur gelip kuyruğa girmişiz. Geçim olsa evimizde otururduk, eti kasaptan alırdık" diyen bir emekli vatandaş, yaşadıkları zorlukları anlattı.

"Emekliyiz, mecbur gelip kuyruğa girmişiz. Geçim olsa evimizde otururduk, eti kasaptan alırdık" diyen bir emekli vatandaş, yaşadıkları zorlukları anlattı.

Vatandaşlar, Ramazan ayında oruçlarını açabilmek için buraya geldiklerini belirterek, geçim sıkıntısının her geçen gün daha da arttığını ifade etti.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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