Bursa'da Trafik Çevirmesine Takılan Sürücü, Alkolmetreyi Üflememek İçin Ağlama Taklidi Yaptı!

Kaynak: https://www.iha.com.tr/bursa-haberler...
Bursa'da, alkol denetimi sırasında alkolmetreyi üflememek için ağlama taklidi yapan alkollü sürücü, polisle pazarlık yaparak cezadan kurtulmaya çalıştı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Gürsu ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde gerçekleştirdikleri alkol denetiminde şüphelendikleri 16 BAJ plakalı otomobili durdurdu. Araçtan inen sürücü Emre E., alkolmetreyi üflememek için polise yalvararak, 'Abi alkol var, üflemeyeyim' dedi. Trafik polisi ise sürücüye 'Üflemezsen ret alacağım, 2 yıl ehliyetin gidecek' diyerek yanıt verdi.
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Sürücü, polisle yaptığı pazarlık sırasında, "Üflersem 6 ay değil mi? Es geçelim abi, yalvarırım gözünü seveyim. Mahvolurum ben, işim bu benim. Üflemeyeyim ne olur" diyerek ağlama taklidi yaptı.
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Çabaları boş çıkan Emre E., 9 bin 267 lira para cezası ile cezalandırıldı ve ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
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