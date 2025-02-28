onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bursa'da Trafik Çevirmesine Takılan Sürücü, Alkolmetreyi Üflememek İçin Ağlama Taklidi Yaptı!

Bursa'da Trafik Çevirmesine Takılan Sürücü, Alkolmetreyi Üflememek İçin Ağlama Taklidi Yaptı!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
28.02.2025 - 13:21

İçerik Devam Ediyor

Bursa'da, alkol denetimi sırasında alkolmetreyi üflememek için ağlama taklidi yapan alkollü sürücü, polisle pazarlık yaparak cezadan kurtulmaya çalıştı. 

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Gürsu ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde gerçekleştirdikleri alkol denetiminde şüphelendikleri 16 BAJ plakalı otomobili durdurdu. Araçtan inen sürücü Emre E., alkolmetreyi üflememek için polise yalvararak, 'Abi alkol var, üflemeyeyim' dedi. Trafik polisi ise sürücüye 'Üflemezsen ret alacağım, 2 yıl ehliyetin gidecek' diyerek yanıt verdi.

Kaynak: https://www.iha.com.tr/bursa-haberler...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sürücü, polisle yaptığı pazarlık sırasında, "Üflersem 6 ay değil mi? Es geçelim abi, yalvarırım gözünü seveyim. Mahvolurum ben, işim bu benim. Üflemeyeyim ne olur" diyerek ağlama taklidi yaptı.

Sürücü, polisle yaptığı pazarlık sırasında, "Üflersem 6 ay değil mi? Es geçelim abi, yalvarırım gözünü seveyim. Mahvolurum ben, işim bu benim. Üflemeyeyim ne olur" diyerek ağlama taklidi yaptı.

Ancak çabaları yetersiz kaldı ve sonunda alkollü çıkınca, sinirle çakmağını fırlattı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Çabaları boş çıkan Emre E., 9 bin 267 lira para cezası ile cezalandırıldı ve ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Çabaları boş çıkan Emre E., 9 bin 267 lira para cezası ile cezalandırıldı ve ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

O anlar👇📹

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın