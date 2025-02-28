Bursa'da Trafik Çevirmesine Takılan Sürücü, Alkolmetreyi Üflememek İçin Ağlama Taklidi Yaptı!

Zamansız Bir İkon: Bir İçerik Üreticisi Yaprak Dökümü Ferhunde'nin İkonik Düğün Makyajını Yaptı

Başakşehir'de Bir Minibüs Şoförü Kendisine Yol Vermediği Gerekçesiyle Bir Aracın Önünü Kesip Camına Tükürdü

2 Farklı Ülkeden Ev Arkadaşıyla Yaşayan Genç Kadın, Yaptıkları Yemekleri Paylaştı

Yolda Gördüğü Kardan Adamı Tekme Atarak Bozmak İsteyen Bir Genç Tuzağa Düştü

4. Sınıf Öğrencilerinin Her Biri Birbirinden Yaratıcı "Geri Dönüşüm" Projeleri

Ülkenin Gündemine Kendi Tarzıyla Çektiği Videolarla Yorum Yapan Mustafa Sarıgül Bugün de Bir Video Paylaştı

Çağrının Okunduğu Salonda Öcalan'ın Fotoğrafı Ekrana Yansıtılınca Salonda Alkışlar ve Sloganlar Duyuldu