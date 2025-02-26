Toplu Taşıma Aurayı Kitliyor mu? Merve Şahin Evirgen’den Negatif Enerjilerden Arınma Tavsiyeleri

Günlük hayatta sıkça maruz kaldığımız negatif enerjiler, farkında olmadan ruh halimizi etkileyebilir. İçerik üreticisi Merve Şahin Evirgen’e göre, toplu taşıma gibi kalabalık alanlarda birçok insanla yan yana olmak, auramızın etkilenmesine neden oluyor. Evirgen, bu tür ortamlarda enerjimizin dış etkenlerden etkilendiğini ve eğer temizlenmezse hayatımıza daha fazla negatiflik çekebileceğimizi söylüyor.