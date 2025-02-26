onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Toplu Taşıma Aurayı Kitliyor mu? Merve Şahin Evirgen’den Negatif Enerjilerden Arınma Tavsiyeleri

Toplu Taşıma Aurayı Kitliyor mu? Merve Şahin Evirgen’den Negatif Enerjilerden Arınma Tavsiyeleri

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
26.02.2025 - 14:14

İçerik Devam Ediyor

Günlük hayatta sıkça maruz kaldığımız negatif enerjiler, farkında olmadan ruh halimizi etkileyebilir. İçerik üreticisi Merve Şahin Evirgen’e göre, toplu taşıma gibi kalabalık alanlarda birçok insanla yan yana olmak, auramızın etkilenmesine neden oluyor. Evirgen, bu tür ortamlarda enerjimizin dış etkenlerden etkilendiğini ve eğer temizlenmezse hayatımıza daha fazla negatiflik çekebileceğimizi söylüyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tanımadığımız insanlarla aynı ortamı paylaşırken, onların enerjileriyle etkileşime girdiğimizi belirten Evirgen, özellikle her gün toplu taşıma kullanan kişilerin enerjilerini temizlemeleri gerektiğini vurguladı.

Tanımadığımız insanlarla aynı ortamı paylaşırken, onların enerjileriyle etkileşime girdiğimizi belirten Evirgen, özellikle her gün toplu taşıma kullanan kişilerin enerjilerini temizlemeleri gerektiğini vurguladı.

Peki, aurayı nasıl arındırabilirsiniz? Evirgen, enerjinizi temizlemenin yollarını detaylarıyla anlattı.

Peki, aurayı nasıl arındırabilirsiniz? Evirgen, enerjinizi temizlemenin yollarını detaylarıyla anlattı.

Detaylar için👇📹

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın