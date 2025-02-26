Asker Eğlencesini Biraz Abarttılar: Antalya'da Sokak Ortasında Dansöz Şov!

Asker eğlenceleri, geleneksel kutlamaların vazgeçilmez bir parçası olsa da bazen beklenmedik anlar yaşanabiliyor. Antalya’dan gelen son örnek ise eğlencenin dozunun biraz kaçtığını gösterdi. O anlar, @antalya.platform isimli sosyal medya hesabından paylaşıldı.