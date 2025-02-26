Asker Eğlencesini Biraz Abarttılar: Antalya'da Sokak Ortasında Dansöz Şov!

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DGgl1o...
Asker eğlenceleri, geleneksel kutlamaların vazgeçilmez bir parçası olsa da bazen beklenmedik anlar yaşanabiliyor. Antalya’dan gelen son örnek ise eğlencenin dozunun biraz kaçtığını gösterdi. O anlar, @antalya.platform isimli sosyal medya hesabından paylaşıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Asker eğlencesi sırasında sokakta dansöz oynatan gençler, etrafta bulunanları şaşkına çevirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, izleyenlere "Yok artık!" dedirtti.
Video için👇📹
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın