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Asker Eğlencesini Biraz Abarttılar: Antalya'da Sokak Ortasında Dansöz Şov!

Asker Eğlencesini Biraz Abarttılar: Antalya'da Sokak Ortasında Dansöz Şov!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
26.02.2025 - 10:45

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Asker eğlenceleri, geleneksel kutlamaların vazgeçilmez bir parçası olsa da bazen beklenmedik anlar yaşanabiliyor. Antalya’dan gelen son örnek ise eğlencenin dozunun biraz kaçtığını gösterdi. O anlar, @antalya.platform isimli sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DGgl1o...
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Asker eğlencesi sırasında sokakta dansöz oynatan gençler, etrafta bulunanları şaşkına çevirdi.

Asker eğlencesi sırasında sokakta dansöz oynatan gençler, etrafta bulunanları şaşkına çevirdi.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, izleyenlere "Yok artık!" dedirtti.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, izleyenlere "Yok artık!" dedirtti.

Video için👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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