Modern Ebeveynlik Çıkmazı! Komedyen Yasemin Sakallıoğlu, Modern Anne Olmanın Zoluklarını Anlattı

Günümüzde ebeveynlik, geçmişe kıyasla çok daha fazla bilgiye ve kaynağa erişim sağlayarak gelişti. Ancak bu, aynı zamanda birçok zorluğu da beraberinde getiriyor. Çocukları dijital dünyada bilinçli yetiştirmek ve aynı zamanda kendi hayat dengesini korumak modern ebeveynler için önemli bir sınav haline geldi. Bu duruma dikkat çekmek isteyen komedyen Yasemin Sakallıoğlu, mizahi paylaşımıyla gündem oldu.