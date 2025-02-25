Uzun Boylu Olmak Her Zaman Avantaj mı? Bir İçerik Üreticisi Uzun Boylu Olmanın Zorluklarını Sıraladı

Uzun boylu olmak, genetik faktörler başta olmak üzere beslenme ve çevresel etkenlere bağlı olarak gelişir. Ancak gerçekten sanıldığı kadar avantajlı mı? @iskenderglmsr isimli içerik üreticisi, kendi tecrübelerine dayanarak uzun boylu olmanın dezavantajlarını sıraladığı eğlenceli bir video paylaştı.
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Kısa sürede viral olan videoda, "arabaya sığmamak", "arkadaşlarına sarılmakta güçlük çekmek" gibi maddeler yer aldı.
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Peki sizce uzun boylu olmak sanıldığı kadar iyi mi? Yorumlarda buluşalım!
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