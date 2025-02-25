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İstanbul’da İlginç Görüntüler: Batman Sörf Yaparken, Spiderman Scootera Biniyor!

İstanbul’da İlginç Görüntüler: Batman Sörf Yaparken, Spiderman Scootera Biniyor!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
25.02.2025 - 13:16

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Sosyal medyada zaman zaman karşılaştığımız ilginç görüntüler, bir kez daha İstanbul'dan geldi. @altxq__ isimli sosyal medya kullanıcısının paylaştığı video, kısa sürede viral oldu ve izleyenleri hem güldürdü hem de sorgulattı.

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Vatandaşın cep telefonuyla çektiği görüntülerde, bir yanda Batman sörf yaparken, diğer yanda Spiderman scootera biniyor!

Vatandaşın cep telefonuyla çektiği görüntülerde, bir yanda Batman sörf yaparken, diğer yanda Spiderman scootera biniyor!

"Ne alaka?" dedirten bu eğlenceli anlar, kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı haline geldi. Mizahşörlere de gün doğdu tabii.

"Ne alaka?" dedirten bu eğlenceli anlar, kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı haline geldi. Mizahşörlere de gün doğdu tabii.

O anlar👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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