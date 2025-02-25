İstanbul’da İlginç Görüntüler: Batman Sörf Yaparken, Spiderman Scootera Biniyor!

Sosyal medyada zaman zaman karşılaştığımız ilginç görüntüler, bir kez daha İstanbul'dan geldi. @altxq__ isimli sosyal medya kullanıcısının paylaştığı video, kısa sürede viral oldu ve izleyenleri hem güldürdü hem de sorgulattı.
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Vatandaşın cep telefonuyla çektiği görüntülerde, bir yanda Batman sörf yaparken, diğer yanda Spiderman scootera biniyor!
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"Ne alaka?" dedirten bu eğlenceli anlar, kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı haline geldi. Mizahşörlere de gün doğdu tabii.
O anlar👇📹
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