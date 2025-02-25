Ordu’da Gençler, Belediyenin Kar Küreme Ekiplerine İsyan Etti: "5 Yıl Sonra Bir Kar Yağmış!"

Ordu'da etkili kar yağışı, vatandaşlara kışın tadını doyasıya çıkarma fırsatı sundu. Ancak kar küreme ekiplerinin aniden ortaya çıkması, gençlerin tepkisiyle karşılaştı. 5 yıl sonra kar gören bir grup genç, kar küreme aracının operatörüne isyan etti.