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Ordu’da Gençler, Belediyenin Kar Küreme Ekiplerine İsyan Etti: "5 Yıl Sonra Bir Kar Yağmış!"

Ordu’da Gençler, Belediyenin Kar Küreme Ekiplerine İsyan Etti: "5 Yıl Sonra Bir Kar Yağmış!"

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
25.02.2025 - 09:32

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Ordu'da etkili kar yağışı, vatandaşlara kışın tadını doyasıya çıkarma fırsatı sundu. Ancak kar küreme ekiplerinin aniden ortaya çıkması, gençlerin tepkisiyle karşılaştı. 5 yıl sonra kar gören bir grup genç, kar küreme aracının operatörüne isyan etti.

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“5 yıl sonra bir kar yağmış. Zaten seneye üniversitedeyiz. Şurada kayıyoruz, bu kadar adamın keyfini bölüyorlar.” diyen genç, araçların kar keyfini bozduğunu belirterek tepkilerini dile getirdi.

“5 yıl sonra bir kar yağmış. Zaten seneye üniversitedeyiz. Şurada kayıyoruz, bu kadar adamın keyfini bölüyorlar.” diyen genç, araçların kar keyfini bozduğunu belirterek tepkilerini dile getirdi.

O anlar, kar küreme aracının operatörü tarafından kameraya alındı ve sosyal medyada hızla yayıldı.

O anlar, kar küreme aracının operatörü tarafından kameraya alındı ve sosyal medyada hızla yayıldı.

O anlar👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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