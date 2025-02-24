Bembeyaz Kar ile İlk Kez Tanışan Bebeğin Sevimli Görüntüleri

Kar yağışının tadını en çok çocuklar çıkarırken, bu kez gündeme minik bir bebeğin ilk kez kar ile tanışma anı gündeme geldi. @dilaraegelii isimli TikTok kullanıcısı tarafından paylaşılan videoda, hayatında ilk defa bembeyaz karı gören tatlı bebeğin sevimli tepkileri izleyenleri adeta mest etti.