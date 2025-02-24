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Bembeyaz Kar ile İlk Kez Tanışan Bebeğin Sevimli Görüntüleri

Bembeyaz Kar ile İlk Kez Tanışan Bebeğin Sevimli Görüntüleri

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
24.02.2025 - 17:28

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Kar yağışının tadını en çok çocuklar çıkarırken, bu kez gündeme minik bir bebeğin ilk kez kar ile tanışma anı gündeme geldi. @dilaraegelii isimli TikTok kullanıcısı tarafından paylaşılan videoda, hayatında ilk defa bembeyaz karı gören tatlı bebeğin sevimli tepkileri izleyenleri adeta mest etti.

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Kar tanelerine şaşkınlıkla bakan ve minik elleriyle dokunmaya çalışan bebeğin o anları, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kar tanelerine şaşkınlıkla bakan ve minik elleriyle dokunmaya çalışan bebeğin o anları, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kışın soğuk havasına rağmen içleri ısıtan bu görüntüler, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Kışın soğuk havasına rağmen içleri ısıtan bu görüntüler, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

O sevimli anlar👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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