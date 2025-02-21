Kar Yağarken Birlikte Kar Topu Oynayan Çiftin Neşeli Anları İçimizi Sıcacık Yaptı!

Ülke genelinde etkili olan kar yağışı, birçok ilde zorlu hava koşullarına yol açtı. Ancak karın tadını doyasıya çıkaranlar da vardı. @miyasimiy isimli TikTok kullanıcısı, kar topu oynayan bir çiftin görüntülerini paylaştı.
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Görüntülerde, birlikte kar topu oynayan çiftin neşeli anları ve içimizi ısıtan duygusal görüntüleri yer aldı.
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Bu sevimli anlar, kısa sürede sosyal medyada viral oldu.
O anlar👇😍
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