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Kar Yağarken Birlikte Kar Topu Oynayan Çiftin Neşeli Anları İçimizi Sıcacık Yaptı!

Kar Yağarken Birlikte Kar Topu Oynayan Çiftin Neşeli Anları İçimizi Sıcacık Yaptı!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
21.02.2025 - 17:01

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Ülke genelinde etkili olan kar yağışı, birçok ilde zorlu hava koşullarına yol açtı. Ancak karın tadını doyasıya çıkaranlar da vardı. @miyasimiy isimli TikTok kullanıcısı, kar topu oynayan bir çiftin görüntülerini paylaştı.

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Görüntülerde, birlikte kar topu oynayan çiftin neşeli anları ve içimizi ısıtan duygusal görüntüleri yer aldı.

Görüntülerde, birlikte kar topu oynayan çiftin neşeli anları ve içimizi ısıtan duygusal görüntüleri yer aldı.

Bu sevimli anlar, kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Bu sevimli anlar, kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

O anlar👇😍

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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