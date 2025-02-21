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Anneanneye Torundan Sürpriz! Kapıda Bırakılan Puseti Tanımayınca Ortaya Renkli Anlar Çıktı

Anneanneye Torundan Sürpriz! Kapıda Bırakılan Puseti Tanımayınca Ortaya Renkli Anlar Çıktı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
21.02.2025 - 16:03

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İzmir’den İstanbul’a gelerek annesine sürpriz yapmak isteyen bir sosyal medya kullanıcısı, torununu pusete koyup anneannesinin kapısına bıraktı. @kubraca.blog isimli hesap tarafından paylaşılan görüntülerde, kapıyı açan anneanne, torununu tanıyamayınca ortaya gülümseten görüntüler çıktı.

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Önce puseti tanımayan ve şaşkınlıkla bakan kadın, daha sonra torununu fark edince duygusal anlar yaşadı.

Önce puseti tanımayan ve şaşkınlıkla bakan kadın, daha sonra torununu fark edince duygusal anlar yaşadı.

Beklenen duygusal karşılama, kısa süreli şaşkınlıkla yerini gülümseten anlara bırakırken, izleyenler de bu eğlenceli sürprize ortak oldu.

Beklenen duygusal karşılama, kısa süreli şaşkınlıkla yerini gülümseten anlara bırakırken, izleyenler de bu eğlenceli sürprize ortak oldu.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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