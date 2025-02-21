Anneanneye Torundan Sürpriz! Kapıda Bırakılan Puseti Tanımayınca Ortaya Renkli Anlar Çıktı

İzmir’den İstanbul’a gelerek annesine sürpriz yapmak isteyen bir sosyal medya kullanıcısı, torununu pusete koyup anneannesinin kapısına bıraktı. @kubraca.blog isimli hesap tarafından paylaşılan görüntülerde, kapıyı açan anneanne, torununu tanıyamayınca ortaya gülümseten görüntüler çıktı.
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Önce puseti tanımayan ve şaşkınlıkla bakan kadın, daha sonra torununu fark edince duygusal anlar yaşadı.
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Beklenen duygusal karşılama, kısa süreli şaşkınlıkla yerini gülümseten anlara bırakırken, izleyenler de bu eğlenceli sürprize ortak oldu.
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