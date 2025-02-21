onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
İstanbul’dan Konya’ya Gitmek mi, Roma’dan Milano’ya Gitmek mi Daha Mantıklı? İşte Şaşırtan Fiyat Farkı!

İstanbul’dan Konya’ya Gitmek mi, Roma’dan Milano’ya Gitmek mi Daha Mantıklı? İşte Şaşırtan Fiyat Farkı!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
21.02.2025 - 15:37

İçerik Devam Ediyor

Romadan Milano'ya gitmek mi daha mantıklı, yoksa İstanbul'dan Konya'ya gitmek mi? İçerik üreticisi @Anilykr, Türkiye ve İtalya’daki otobüs fiyatlarını karşılaştırarak dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Sosyal medyada tartışma yaratan bu karşılaştırma, ulaşımdaki fiyat politikalarını yeniden gündeme getirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Roma-Milano arası otobüs bilet fiyatı sadece 10 euro iken, İstanbul-Konya arasındaki bilet tam 35 euro.

Roma-Milano arası otobüs bilet fiyatı sadece 10 euro iken, İstanbul-Konya arasındaki bilet tam 35 euro.

Yani, benzer mesafede yapılan iki yolculuk arasında neredeyse 4 katlık bir fiyat farkı var.

Yani, benzer mesafede yapılan iki yolculuk arasında neredeyse 4 katlık bir fiyat farkı var.

Peki, bu farkın sebebi ne olabilir?

Detaylar için👇📹

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın