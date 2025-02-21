İstanbul’dan Konya’ya Gitmek mi, Roma’dan Milano’ya Gitmek mi Daha Mantıklı? İşte Şaşırtan Fiyat Farkı!

Romadan Milano'ya gitmek mi daha mantıklı, yoksa İstanbul'dan Konya'ya gitmek mi? İçerik üreticisi @Anilykr, Türkiye ve İtalya’daki otobüs fiyatlarını karşılaştırarak dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Sosyal medyada tartışma yaratan bu karşılaştırma, ulaşımdaki fiyat politikalarını yeniden gündeme getirdi.