İstanbul’dan Konya’ya Gitmek mi, Roma’dan Milano’ya Gitmek mi Daha Mantıklı? İşte Şaşırtan Fiyat Farkı!

Romadan Milano'ya gitmek mi daha mantıklı, yoksa İstanbul'dan Konya'ya gitmek mi? İçerik üreticisi @Anilykr, Türkiye ve İtalya’daki otobüs fiyatlarını karşılaştırarak dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Sosyal medyada tartışma yaratan bu karşılaştırma, ulaşımdaki fiyat politikalarını yeniden gündeme getirdi.
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Roma-Milano arası otobüs bilet fiyatı sadece 10 euro iken, İstanbul-Konya arasındaki bilet tam 35 euro.
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Yani, benzer mesafede yapılan iki yolculuk arasında neredeyse 4 katlık bir fiyat farkı var.
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