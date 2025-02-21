Kendi Kendine Eğlendi: İstanbul’da Karın Ortasında Kalan Kurye, Müşterinin Mesajına Böyle Tepki Verdi!

İstanbul’da etkili olan yoğun kar fırtınası, özellikle kuryeler için zor anlara neden oluyor. Karlı havada siparişleri yetiştirmekte güçlük çeken moto kuryeler, zaman zaman sosyal medyada yaşadıkları anları paylaşarak tepki gösteriyor ya da durumu mizahi bir şekilde ele alıyor. @istanbulduysun isimli sosyal medya hesabından paylaşılan bir videoda ise, bir kuryenin müşterisinin 'Nerede kaldın?' mesajına verdiği sıra dışı tepki dikkat çekti.