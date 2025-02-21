Gökhan Ünver Yine Modunda: Meşhur Bir Tatlıyı Paylaşan Influencerları Böyle Taklit Etti

Son birkaç haftadır Instagram, TikTok fark etmeksizin sosyal mecralara her girdiğimizde Cedric Grolet adlı pasta şefinin tatlılarını görüyoruz. E tabii influencerlar da bu meşhur tatlıyı denerken paylaşımlar yapıyor. Eğer sizler de influencerlardan birkaçını takipteyseniz bilirsiniz, tadım videoları muhakkak arabada çekilir.