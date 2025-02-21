Gökhan Ünver Yine Modunda: Meşhur Bir Tatlıyı Paylaşan Influencerları Böyle Taklit Etti

Son birkaç haftadır Instagram, TikTok fark etmeksizin sosyal mecralara her girdiğimizde Cedric Grolet adlı pasta şefinin tatlılarını görüyoruz. E tabii influencerlar da bu meşhur tatlıyı denerken paylaşımlar yapıyor. Eğer sizler de influencerlardan birkaçını takipteyseniz bilirsiniz, tadım videoları muhakkak arabada çekilir.
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Şimdilerde de bahsettiğimiz üzere Cedric Grolet adlı pasta şefinin tatlıları gündemde ve herkes arabada tadarken paylaşım yapıyor.
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Bunu gören Gökhan Ünver de durur mu? Gündemi kaçırmadan takip eden içerik üreticisi tatlıyı denediği anlarla influencerları tiye aldı ve takipçilerini güldürdü.
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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İnfluencerlara ayna tutmuş 😂😂
👍👍👏👏