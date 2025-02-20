Plastik Meyve Sebzelere Dikkat: Bir Kadın Marketten Aldığı Avokadonun Plastik Olduğunu İddia Etti

Geçtiğimiz yıl yurt dışında plastik meyve sebze üretiminin arttığına dair söylemler çığ gibi büyümüştü. İnsanlar marketlerden, manavlardan aldığı meyve sebzelerin asla bozulmadığını ya da kesilmediğini videolarıyla anlatmıştı. Ardından ise benzeri paylaşımları Türkiye’den de yapanlar oldu.
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@ezgsh adlı TikTok kullanıcısı da “Benim de başıma geldi” notuyla satın aldığı avokadoyu gösterdi.
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Avokado güç uygulansa da ne bükülüyor ne de eziliyordu. Sizin de başınıza geldiyse buyurun yorumlara!
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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