Plastik Meyve Sebzelere Dikkat: Bir Kadın Marketten Aldığı Avokadonun Plastik Olduğunu İddia Etti

Geçtiğimiz yıl yurt dışında plastik meyve sebze üretiminin arttığına dair söylemler çığ gibi büyümüştü. İnsanlar marketlerden, manavlardan aldığı meyve sebzelerin asla bozulmadığını ya da kesilmediğini videolarıyla anlatmıştı. Ardından ise benzeri paylaşımları Türkiye’den de yapanlar oldu.