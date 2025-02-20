onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Plastik Meyve Sebzelere Dikkat: Bir Kadın Marketten Aldığı Avokadonun Plastik Olduğunu İddia Etti

Plastik Meyve Sebzelere Dikkat: Bir Kadın Marketten Aldığı Avokadonun Plastik Olduğunu İddia Etti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
20.02.2025 - 16:14

İçerik Devam Ediyor

Geçtiğimiz yıl yurt dışında plastik meyve sebze üretiminin arttığına dair söylemler çığ gibi büyümüştü. İnsanlar marketlerden, manavlardan aldığı meyve sebzelerin asla bozulmadığını ya da kesilmediğini videolarıyla anlatmıştı. Ardından ise benzeri paylaşımları Türkiye’den de yapanlar oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

@ezgsh adlı TikTok kullanıcısı da “Benim de başıma geldi” notuyla satın aldığı avokadoyu gösterdi.

@ezgsh adlı TikTok kullanıcısı da “Benim de başıma geldi” notuyla satın aldığı avokadoyu gösterdi.

Avokado güç uygulansa da ne bükülüyor ne de eziliyordu. Sizin de başınıza geldiyse buyurun yorumlara!

Avokado güç uygulansa da ne bükülüyor ne de eziliyordu. Sizin de başınıza geldiyse buyurun yorumlara!

İşte o anlar 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın