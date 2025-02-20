Birbirlerine Travmalarını Tetikleyecek Hediyeler Alan Arkadaş Grubu

Son zamanlarda akımlar mecrası TikTok’ta yeni bir konsept görüyoruz. Arkadaş grupları birbirlerine travmalarını hediye ediyor. “Nasıl yani?” dediğinizi duyar gibiyiz. Şöyle ki; bu akımı bir araya gelen arkadaşların birbirlerine eski sevgililerini, zorbalığa uğradığı durumları, hafızalara kazınan utanç dolu anları hatırlatacak hediyeler alması şeklinde özetleyebiliriz.