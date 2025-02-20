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Birbirlerine Travmalarını Tetikleyecek Hediyeler Alan Arkadaş Grubu

Birbirlerine Travmalarını Tetikleyecek Hediyeler Alan Arkadaş Grubu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
20.02.2025 - 15:28

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Son zamanlarda akımlar mecrası TikTok’ta yeni bir konsept görüyoruz. Arkadaş grupları birbirlerine travmalarını hediye ediyor. “Nasıl yani?” dediğinizi duyar gibiyiz. Şöyle ki; bu akımı bir araya gelen arkadaşların birbirlerine eski sevgililerini, zorbalığa uğradığı durumları, hafızalara kazınan utanç dolu anları hatırlatacak hediyeler alması şeklinde özetleyebiliriz.

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@cnmazra adlı TikTok kullanıcısı da kız arkadaşlarıyla bu akıma katıldı.

@cnmazra adlı TikTok kullanıcısı da kız arkadaşlarıyla bu akıma katıldı.

Hediyeleri görünce gülseler de, bu akım herkesin kaldırabileceği bir konsept değil diyebiliriz.

Hediyeleri görünce gülseler de, bu akım herkesin kaldırabileceği bir konsept değil diyebiliriz.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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