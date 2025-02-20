onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Evde Kardeşiyle Yalnızken Yangın Çıkınca Anında Doğru Müdahale Ederek Söndüren Çocuk Alkışları Topladı

Evde Kardeşiyle Yalnızken Yangın Çıkınca Anında Doğru Müdahale Ederek Söndüren Çocuk Alkışları Topladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
20.02.2025 - 14:52

İçerik Devam Ediyor

Malezya’da yaşanan bir olay sosyal medyada gündeme geldi. Ne yazık ki yangına doğru müdahalenin ne kadar önemli olduğunu Bolu’da yaşadığımız acı olayla bir kez daha anladık. Malezya’da yaşanan olayda ise iki kardeş evde yalnızken çıkan bir yangına dairdi. 

Detaylar için 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İki küçük kardeş yatakta uzanırken, prizde aniden bir alevlenme yaşandı ve hızla büyüdü.

İki küçük kardeş yatakta uzanırken, prizde aniden bir alevlenme yaşandı ve hızla büyüdü.

Soğukkanlılıkla yangın tüpünü alıp gelen çocuk hemen yangını söndürdü.

Soğukkanlılıkla yangın tüpünü alıp gelen çocuk hemen yangını söndürdü.

İşte o anlar 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
16
3
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın