Evde Kardeşiyle Yalnızken Yangın Çıkınca Anında Doğru Müdahale Ederek Söndüren Çocuk Alkışları Topladı

Malezya’da yaşanan bir olay sosyal medyada gündeme geldi. Ne yazık ki yangına doğru müdahalenin ne kadar önemli olduğunu Bolu’da yaşadığımız acı olayla bir kez daha anladık. Malezya’da yaşanan olayda ise iki kardeş evde yalnızken çıkan bir yangına dairdi.

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