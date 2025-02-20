Evde Kardeşiyle Yalnızken Yangın Çıkınca Anında Doğru Müdahale Ederek Söndüren Çocuk Alkışları Topladı

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İki küçük kardeş yatakta uzanırken, prizde aniden bir alevlenme yaşandı ve hızla büyüdü.
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Soğukkanlılıkla yangın tüpünü alıp gelen çocuk hemen yangını söndürdü.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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